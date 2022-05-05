CSO'da ritim sesleri yankılanacak - Son Dakika
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CSO'da ritim sesleri yankılanacak

05.05.2022 11:10
CSO'da ritim sesleri yankılanacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda (CSO), 16. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali kapsamında, klasik ve popüler eserlerin vurmalı çalgı uyarlamalarından oluşan konser düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda (CSO), 16. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali kapsamında, klasik ve popüler eserlerin vurmalı çalgı uyarlamalarından oluşan konser düzenlenecek.

CSO sanatçısı Dinçer Özer'in, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğinde 2007'den beri çocuk ve gençlerin kendilerini ifade edecekleri sanat ortamına ulaşmaları, zamanlarını iyi alışkanlıklar edinerek sanatla geçirmeleri amacıyla düzenlediği Vurmalı Çalgılar Festivali kapsamında, ocak ayından beri çeşitli etkinlikler yürütülüyor.

Festival kapsamında, CSO Büyük Salon'da yarın akşam, "klasikten popülere" temasıyla konser düzenlenecek. Klasik ve popüler eserlerin vurmalı çalgılar uyarlamalarına yer verilecek konserde, sanatçı Soner Özer'in vurmalı çalgılar için bestelediği iki eser de ilk kez müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Dinçer Özer şefliğindeki anlatımlı konseri, Devlet Tiyatrosu sanatçısı Suat Karausta sunacak.

Konserde, vurmalı çalgılar sanatçıları Soner Özer, Hakan Yağuş, Can Kıyıcı, Tarkan Yedican, Ata Özer, Doğa Berk Oktay, Giz Öztaş, Emirhan Çakır'ın yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Vurmalı Çalgılar bölümü öğrencileri ile Ahmet Hızal İlkokulu ritim topluluğu öğrencileri de yer alacak.

"Ritme, vurmalı çalgılara gönül veren tüm izleyicilerimizi bekliyoruz"

Dinçer Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007'den beri düzenledikleri Vurmalı Çalgılar Festivali'nin çocuk ve gençlerin CSO sahnesine çıkmasına, başta engelli özel eğitim okulları olmak üzere birçok okulda vurmalı çalgılar odaları açılmasına vesile olduğunu söyledi.

Festivalin 16'ncı yılında CSO'nun etkileyici yeni salonunda izleyicilerle tekrar buluşmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Özer, sene başından itibaren Anadolu'nun birçok bölgesinde başlattıkları etkinliklere bu konserle devam ettiklerini anlattı.

Dinçer Özer, "Yarın akşam klasik ve popüler eserlerle, ritim gösterileriyle izleyenlerimizin de katılımıyla çeşitli sürprizlerle keyifli bir konser geçireceğimize inanıyoruz 16 yıldan beri bizi takip eden, ritme, vurmalı çalgılara, sanata gönül veren tüm izleyicilerimizi bekliyoruz." dedi.

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milli eğitim bakanlığı, Festival, Konser, Ocak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat CSO'da ritim sesleri yankılanacak - Son Dakika


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