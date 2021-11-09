Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Atatürk'ü Anma Konseri verecek - Son Dakika

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 83. yılında anma konseri verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin orkestra şefi Murat Cem Orhan'ın yönetiminde, 12 Kasım Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Konserde, Orhan'ın bestesi olan "Kuvayimilliyenin İnsan Manzaraları" adlı eseri orkestra eşliğinde sanatseverlerle buluşacak.