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Cumhuriyet'in 101'inci yılı Maltepe'de coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Maltepe'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Meşaleler, Atatürk posterleri ve bayraklar eşliğinde, bando gösterisiyle gerçekleştirilen fener alayı sonrası Moğollar grubu muhteşem bir konser verdi. Etkinlikler öncesi konuşan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, "Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kuruluşun ve kurtuluşun kahramanlarını saygı, sevgi ve özlemle anıyorum. Sözümüz olsun, emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkmak için çok çalışacağız. Korkmadan, sinmeden bağıracağız: Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Maltepe Belediyesi'nce düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 28 Ekim'de, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. 29 Ekim'de ise, Maltepe Kaymakamlığı'nca Cumhuriyet Bayramı tebrik töreni düzenlendi. Törene Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Maltepe Garnizon Komutanı P. Albay Tahir Kuşadalı ve İstanbul Anadolu Başsavcı V. Uğur Seçkin ile birlikte kolluk kuvvetleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar katıldı.

Fener alayında binlerce kişi yürüdü

29 Ekim akşamında ise belediye tarafından düzenlenen fener alayına katılan binlerce kişi "Cumhuriyet"i kutladı. Ellerinde meşaleler, Atatürk posterleri, Türk bayraklarıyla ve "Yaşasın Cumhuriyet" pankartı eşliğinde yürüyen binlerce Maltepeli büyük sevinç yaşadı. Bando gösterisinin düzenlendiği ve marşların çalındığı yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in de katıldığı yürüyüşte başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da hazır bulundu.

"Kuruluş ve kurtuluşun adıdır Cumhuriyet"

Meydanda düzenlenen etkinlik alanında günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Belediye Başkanı Esin Köymen, "Bugün büyük Cumhuriyet'in 101. yılını hep birlikte coşkuyla kutluyoruz. 'Uçurum kenarında yıkık bir ülke. Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar. Yıllarca süren savaş. Ondan sonra içerde ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni toplum, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız devrimler.' Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatımıyla Cumhuriyet devrimi tam da budur. Cumhuriyet, emperyalist işgal karşısında bağımsızlık mücadelesi veren bir milletin, egemenliğinin en büyük nişanesidir. Kurtuluş ve kuruluşun, kararlılığın adıdır Cumhuriyet. Cephelerde geçen ömür, büyük zafer ve 15 yıl hiç durmadan Cumhuriyet'i çağdaş medeniyetler seviyesine taşıma mücadelesidir bize bugünleri sağlayan. Cumhuriyet, aynı zamanda beraberce oluşturduğumuz ve temelinde özgürlük, eşitlik, dayanışma olan bir toplumsal mutabakattır. Cumhuriyet tüm yurttaşların hiçbir baskı ve tahakküm olmadan özgürce ve eşitçe, dayanışma içinde bir arada kurdukları ve yönettikleri rejimin adıdır. Cumhuriyet fikri iki temel prensibi de doğasında taşır; birey hürriyeti ve toplumsal bağımsızlık. Bu nedenle Cumhuriyet, özgür ve eşit yurttaşların dayanışma içinde kurdukları toplumsal barışın adıdır. Bir arada yaşamak, 'yurtta barış, dünyada barış' sözünü ilke edinmektir." dedi.

"Korkmadan, sinmeden bağıracağız: Yaşasın Cumhuriyet"

Cumhuriyet'in kadın-erkek eşitliğini sağlaması sayesinde Maltepe'nin ilk kadın belediye başkanı olduğunu ifade ederek konuşmasını sürdüren Esin Köymen, "Bugün 101. yılında Cumhuriyetimiz, 'İnsan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.' Ülkemizde terör ve şiddetin, kadın cinayetlerinin, çevreye ve hayvanlara yönelik katliamların, yaşanan ekonomik kriz şartlarında yaşam mücadelesi veren milyonların çaresizliğinin çözümü de; Cumhuriyet'i hak ettiği yere taşımaktır. Maltepe'mizde, kentin paydaşları olarak ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için Cumhuriyet mücadelesini hep birlikte ve karalılıkla sürdüreceğiz. Biliyorum ki milli bayramlardaki coşkumuz her yıl katlanarak büyüyecek. Cumhuriyet'in eşit ve özgür bireyleri olarak yarınlarımızı daha kararlı ve emin olarak birlikte inşa edeceğiz. 101 yıl önce Cumhuriyeti ilan eden Atatürk ve yol arkadaşlarının kararlığı, bizler için yol gösterici olmaya devam edecek. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kuruluşun ve kurtuluşun kahramanlarını saygı, sevgi ve özlemle anıyorum. Sözümüz olsun, emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkmak için çok çalışacağız. Korkmadan, sinmeden bağıracağız: Yaşasın Cumhuriyet!" diye konuştu. Köymen sözlerini Behçet Kemal Çağlar'ın "Nöbetçi Millet" şiiriyle noktalayarak herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Moğollar'dan muhteşem konser

Konuşmalar sonrası Moğollar grubu, Maltepelilere "Selvi Boylum, Al Yazmalım", "Dila Hanım", "Devlerin Aşkı" gibi klasik Yeşilçam filmleri için besteledikleri ezgileri çaldı ve Barış Manço ve Cem Karaca'dan şarkılar söyledi. Moğollar'ın söylediği şarkılarla büyük coşku yaşayan binlerce Maltepeli ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle hem şarkılara eşlik etti hem de Cumhuriyet'i doyasıya kutladı.