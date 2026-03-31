Dakar Müzik Fuarı Afrika Müzik Endüstrisine Ivme Kazandırıyor - Son Dakika
Dakar Müzik Fuarı Afrika Müzik Endüstrisine Ivme Kazandırıyor

Dakar Müzik Fuarı Afrika Müzik Endüstrisine Ivme Kazandırıyor
31.03.2026 11:34
Dakar Music Expo, Afrika müziğini uluslararası pazarlara taşıma amacını güdüyor.

Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen "Dakar Music Expo (Dakar Müzik Fuarı-DMX), Afrika müzik endüstrisinde üretimden dağıtıma uzanan tüm değer zincirini güçlendirmeyi ve yerel sanatçıların uluslararası pazarlara erişimini artırmayı amaçlıyor.

Her yıl farklı ülkelerden sanatçıları, yapımcıları, menajerleri ve festival programcılarını bir araya getiren etkinlik, konserlerin yanı sıra paneller, atölyeler ve profesyonel oturumlarıyla müzik sektörünün farklı aktörleri arasında doğrudan temas kurulmasını sağlıyor.

Yaklaşık 25 grubun sahne aldığı organizasyonda, uluslararası organizatörlerin Afrika'daki yeni yetenekleri keşfetmesi hedeflenirken, etkinlik aynı zamanda sanatçıların turne ve işbirliği fırsatlarına erişimini kolaylaştıran bir platform işlevi görüyor.

Bu yıl 26-29 Mart'ta düzenlenen fuarda Senegal başta olmak üzere Afrika'nın farklı ülkelerinden sanatçıların yanı sıra Kanada, Haiti, ABD gibi deniz aşırı ülkelerden müzisyenler de sahne aldı.

DMX'in organizatörü Dudu Sarr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin temel amacının Afrika'daki müzik ekosistemini yapılandırmak olduğunu belirterek, kıtada özellikle müzik ihracat ağını güçlendirmek istediklerini söyledi.

Sarr, uluslararası müzik profesyonellerinin etkinliğe davet edilmesinin önemine dikkati çekerek, "Buraya gelen organizatörler normalde batı pazarlarında göremeyecekleri sanatçıları izleme fırsatı buluyor. Biz yaklaşık 25 grubu aynı platformda sunuyoruz ve bu da henüz pek bilinmeyen bu grupların keşfedilmesine imkan tanıyor. Amacımız yalnızca sahne sunmak değil, aynı zamanda bu sanatçıların uluslararası turnelere çıkmasını sağlamak. Son yıllarda bunun somut sonuçlarını görmeye başladık." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin uluslararası işbirliklerini geliştirmeyi de hedeflediğini belirten Sarr, İstanbul Caz Festivali ile işbirliği için temaslar yürüttüklerini dile getirdi.

"Afrika müzik pazarı önemli bir potansiyele sahip"

Sarr, DMX'in bilinçli olarak "butik" bir formatta tutulduğuna dikkati çekerek, sanatçılar ile sektör profesyonelleri arasında doğrudan temasa önem verdiklerini vurguladı.

Dakar'ın Afrika müzik endüstrisindeki konumuna değinen Sarr, "Afrika müzik sahnesi döngüsel bir yapıya sahip. Geçmişte Lagos ve Johannesburg öne çıkarken, bir dönem Senegal ve Mali dünya müziğinde güçlü bir yer edindi. Bugün ise daha genç ve şehirli müzik türleri yükselişte. Uzun vadede kıtanın tamamını kapsayan daha dengeli bir ekosistem oluşacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sarr, Afrika müzik endüstrisinin geleceğine ilişkin, "Afrika müzik pazarı gelişim açısından önemli bir potansiyele sahip ancak bu potansiyelin hayata geçmesi için telif hakları sistemlerinin güçlendirilmesi, altyapının geliştirilmesi ve uygun politikaların oluşturulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Küresel müzik gelirleri içinde Afrika'nın payı yüzde 1'in altında

Afrika müzik endüstrisi son yıllarda çift haneli büyüme oranlarıyla dünyanın en hızlı gelişen pazarları arasında yer alırken, küresel gelirlerden aldığı pay hala sınırlı kalıyor.

Uluslararası Fonografi Endüstrisi Federasyonu (IFPI) verilerine göre, 31,7 milyar doları aşan küresel kayıtlı müzik gelirleri içinde Afrika'nın payı yüzde 1'in altında bulunuyor.

Dijital müzik platformu Spotify verilerine göre de Afrika'da dijital dinlenme gelirleri büyük ölçüde Nijerya ve Güney Afrika'da yoğunlaşıyor.

2025 itibarıyla Nijeryalı sanatçılara yapılan ödemeler 40 milyon doları aşarken, Güney Afrika'da bu rakam yaklaşık 20 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Afrobeats ve Amapiano Afrika müziğini dünyaya taşıyor

Nijerya'da "Afrobeats" türünün küresel ölçekte geniş bir dinleyici kitlesine ulaşması ve diaspora etkisiyle Avrupa ile Kuzey Amerika'da yoğun şekilde dinlenmesi, ülkenin dijital gelirlerde öne çıkmasında belirleyici rol oynuyor.

Güney Afrika'da ise özellikle elektronik dans müziği türü olan "Amapiano"nun hem yerel pazarda güçlü bir karşılık bulması hem de uluslararası listelere girmesi, dijital dinlenme gelirlerinin artmasını sağlayan başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Nijerya ve Güney Afrika'nın küresel müzik sahnesindeki etkisi, uluslararası başarı elde eden sanatçılarla dikkat çekiyor.

Nijeryalı Burna Boy 2021'de Grammy ödülü kazanırken, Wizkid ve Tems gibi isimler de uluslararası listelerde üst sıralarda yer alıyor.

Güney Afrika'da ise Tyla 2024'te Grammy kazanarak Amapiano türünü küresel sahneye taşıyan isimlerden biri oldu.

Bu sanatçıların elde ettiği başarıların, Afrika müziğinin uluslararası platformlarda daha görünür hale gelmesine katkı sağladığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Dakar Müzik Fuarı Afrika Müzik Endüstrisine Ivme Kazandırıyor - Son Dakika

Emine Erdoğan’dan ’Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün 4’üncü yılı mesajı Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yılı mesajı
Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı
Marco Asensio’ya sürpriz talip Marco Asensio'ya sürpriz talip
İstanbul’da yağmur durmayacak AKOM’dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın İstanbul'da yağmur durmayacak! AKOM'dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın
Vedat Muriqi’den Türkiye maçı öncesi bomba sözler Vedat Muriqi'den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
Seda Sayan canlı yayında itiraf etti: Hoşlandığım adam evli çıktı Seda Sayan canlı yayında itiraf etti: Hoşlandığım adam evli çıktı
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Kosova Teknik Direktörü Foda, tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi Kosova Teknik Direktörü Foda, tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler

11:52
Milli Takım’ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
Milli Takım'ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
11:47
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den açıklama
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den açıklama
11:37
A Milli Takım’da tarihi maç öncesi 5 eksik var
A Milli Takım'da tarihi maç öncesi 5 eksik var
11:23
Geceye damga vuran olay Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti
Geceye damga vuran olay! Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti
11:13
Bahçeli’den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
11:01
A Milli Takım TFF’nin kasasına çuvalla para sokabilir
A Milli Takım TFF'nin kasasına çuvalla para sokabilir
11:00
Çin’den ABD ve İsrail’e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
09:29
TMSF, İstikbal Mobilya’yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
09:24
Manisa’da aile katliamı Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
SON DAKİKA: Dakar Müzik Fuarı Afrika Müzik Endüstrisine Ivme Kazandırıyor - Son Dakika
