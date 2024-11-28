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Dedesiyle Müzik Bağlantısı

Peter Theremin, dedesi Lev Theremin'in icadıyla Nevşehir'de konser verdi ve Türk müzikleri çaldı.

28.11.2024 19:19
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Büyük dedesinin icadı ile konser verdi

NEVŞEHİR - Rus müzisyen Peter Theremin, 1919'da büyük dedesi Rus fizikçi Lev Theremin tarafından icat edilen ve dünyadaki "ilk ve tek temassız" müzik enstrümanı olarak bilinen "Theremin" ile Nevşehir'de konser verdi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlen programda sahne alan Teremin, dedesinin 100 yıl önce icat ettiği ve kendi soyadını verdiği Theremin ile çeşitli müzikleri seslendirdi.

Tanınan Türk müziklerinden "bir başkadır benim memleketim" şarkısını temas etmeden ses çıkarabilen özel tasarım enstrüman ile çalan Thremin, büyük alkış aldı.

Theremin adı verilen müzik aletinin özellikleri ve temas etmeden sesi nasıl çıkarabildiğini anlatan Theremin, "Dedem müzisyen ve fizikçiydi. Yaklaşık 100 yıl önce bu enstrümanı icat etti. Bugüne kadar benzeri yapılmamış olan temassız bir enstrüman. Sağ el notalar, sol el ise ses seviyesini ayarlamak için kullanılıyor. Piyano, keman gibi enstrümanlarda olduğu gibi kendine özgü sesi var. Öncelikle kulağımızı sonra ise kas hafızasını kullanmamız gerekiyor. Alışınca bilinçaltında parmaklar yaklaşık olarak nereye gideceğini biliyor. Tonları yakalamak için çok uğraşı vermek gerekiyor. İlk defa Türkiye'ye geldim. Şanlıurfa'da konserden sonra Göbekli Tepe, Harran gibi yerleri gezdim. Türkiye'ye geleceğimiz vakit, bir Türk müziğine de hazırlanıp nezaketen çalmak istedik. Ama Türk müziği, kalbime öylesine girdi ki başka ülkelere gittiğimde dinletmek için repertuvarıma Türk müziklerini ekleyeceğim."

Klasik müzik, film müzikleri başta olmak üzere farklı müzikleri çalan Theremin, dinleyicilerin keyifli bir zaman geçirmesini sağladı.

Kaynak: İHA

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