Demet Sağıroğlu ve Barbaros, 19 Kasım'da İzmir'de Ahmed Adnan Saygun'da sahne alacak

Demet Sağıroğlu ve Barbaros, 19 Kasım'da İzmir'de Ahmed Adnan Saygun'da sahne alacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Demet Sağıroğlu ve Barbaros, turne programı kapsamında 19 Kasım saat 20.00'de İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alacak. Sanatçılar, konserde kendi repertuvarlarıyla birlikte 1970'lerden bugüne uzanan Türk müziği eserlerini de yorumlayacak.
Şarkıcı Demet Sağıroğlu ile Barbaros, turne programları kapsamında İzmir'de konser verecek.
Kariyerleri boyunca farklı müzik türlerinde eserler seslendiren iki sanatçı, İzmir'deki etkinlikte kendi repertuvarlarının yanı sıra Türk müziğinin farklı dönemlerine ait şarkıları yorumlayacak.
İkili, 1970'lerden günümüze uzanan parçaları da seslendirecek.
Konser, 19 Kasım saat 20.00'de, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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