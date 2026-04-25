Denizli Büyükşehirden "Ata'ya Saygı Gezisi" - Son Dakika
Denizli Büyükşehirden "Ata'ya Saygı Gezisi"

Denizli Büyükşehirden "Ata\'ya Saygı Gezisi"
25.04.2026 21:01  Güncelleme: 21:03
Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında anlamlı bir organizasyona imza attı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında anlamlı bir organizasyona imza attı. "Ata'ya Saygı Gezisi" adıyla düzenlenen programda, merkez dışında ilçelerde yaşayan ve daha önce Anıtkabir'i ziyaret etmemiş 77 öğrenci ve velisi Başkent Ankara'ya götürüldü.

Gezi kapsamında çocuklar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret ederek Cumhuriyetin kurucusunu yakından tanıma fırsatı buldu. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette öğrenciler, milli birlik ve beraberlik bilincini yerinde deneyimledi. Program çerçevesinde ayrıca Kurtuluş Savaşı yıllarında halk iradesinin merkezi olan Birinci Meclis ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi de ziyaret edildi. Öğrenciler, tarihi mekanları ziyaret ederek hem milli mücadelenin izlerini yerinde gördü hem de Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişine tanıklık etti.

Çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hayata geçirdiği "Ata'ya Saygı Gezisi", çocukların Cumhuriyetin temel değerlerini yerinde öğrenmesine imkan tanıdı. Programdan büyük memnuniyet duyan öğrenci ve veliler, kendilerine sunulan bu fırsat için Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Denizli Büyükşehirden 'Ata'ya Saygı Gezisi' - Son Dakika

SON DAKİKA: Denizli Büyükşehirden "Ata'ya Saygı Gezisi" - Son Dakika
