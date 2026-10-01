Devlet Opera ve Balesi, festivallerde 90 binin üzerinde seyirci bekliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Barış Salcan, festival sezonu kapsamında düzenlenen opera ve bale festivallerine 90 binin üzerinde seyirci beklediklerini belirterek, "Muhtemelen festivalleri 90 binin üzerinde kapacağız." dedi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlediği festivallerle sanatseverleri opera ve baleyle buluşturuyor.

Bu yıl 21 Mayıs-9 Haziran tarihlerinde 17'ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, 26 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 31 Temmuz-17 Ağustos'ta 23'üncü kez sanatseverlerle buluşan Uluslararası Bodrum Bale Festivali, sanatı Türkiye'nin farklı illerine taşıyan 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali ile 12-26 Eylül'de gerçekleştirilen 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, izleyicilere sanat dolu bir sezon yaşattı.

Öte yandan 8 Mayıs'ta "Troya" epik operasıyla perdelerini açan 2. Denizli Opera ve Bale Günleri ise sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Festival, 21 Kasım'da "Carmen" operasıyla kapanış gerçekleştirecek.

"Başka antik tiyatro ve antik kentlerde temsil hazırlıklarımız var"

Salcan, AA muhabirine, 2025-2026 sanat sezonunun dolu dolu geçtiğini, temsil sayısını artırdıklarını söyledi.

Sezon boyunca sanatseverleri birçok festivalle buluşturduklarını belirten Salcan, Türkiye'nin adeta bir sanat şölenine ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

2. Denizli Opera ve Bale Günleri'nin kasımda son temsille kapanışını gerçekleştireceğini ifade eden Salcan, "Artık son temsillerimiz yapılacak. Tüm festivallerde 90 binin üzerinde seyirci sayısı bekliyoruz. Muhtemelen festivalleri 90 binin üzerinde kapacağız. Genel toplam bizi mutlu ediyor. İnşallah daha da artarak devam edecek." diye konuştu.

Salcan, yine sanatseverleri güzel bir sezonun beklediğini, önümüzdeki yaz gerçekleştirilecek festivallere yönelik çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi.

2026-2027 sanat sezonunda bir yenilik yapmayı düşündüklerini belirten Salcan, "Antik kentleri biraz daha artırmak istiyoruz. Aspendos, Efes ve Bodrum Kalesi'nde temsillerimiz oldu. Başka antik tiyatro ve antik kentlerde temsil hazırlıklarımız var. Antik kentler sanatla buluşunca nefes alıyor." ifadelerini kullandı.