Devlet Tiyatroları yaz sezonunda izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Devlet Tiyatroları yaz sezonunda izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor

16.08.2022 12:08
Devlet Tiyatroları yaz sezonunda izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor

Devlet Tiyatroları (DT) yaz sezonunda, Karadeniz'de Kamyon Tiyatrosu, Ankara'da ve İstanbul'da ise Nöbetçi Tiyatro-Açık Hava Yaz Oyunları ile sanatseverlerle buluşuyor.

Devlet Tiyatroları (DT) yaz sezonunda, Karadeniz'de Kamyon Tiyatrosu, Ankara'da ve İstanbul'da ise Nöbetçi Tiyatro-Açık Hava Yaz Oyunları ile sanatseverlerle buluşuyor.

DT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni sanat sezonunda sahneleyeceği oyunlar ve yeni projelerle ilgili çalışmalarını sürdüren DT, yaz boyunca da oyun sergilemeye devam ediyor.

Karadeniz'de Kamyon Tiyatrosu, Ankara'da ve İstanbul AKM Sahnesi'nde ise Nöbetçi Tiyatro-Açık Hava Yaz Oyunları izleyicileri ağırlıyor.

Bu kapsamda, Ankara Macunköy Açık Hava Yaz Sahnesi'nde 18, 19, 20 Ağustos'ta Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sabahattin Ali'nin yazdığı, Nilbanu Engindeniz'in oyunlaştırdığı ve Uğur Çınar'ın yönettiği Diyarbakır Devlet Tiyatrosu yapımı "Kürk Mantolu Madonna" perde diyecek. Oyun hayatı boyunca içine kapanık, sessiz bir adam olan Raif'in, ressam Maria Puder ile başlayan arkadaşlığının bütün hayatını etkileyen bir aşka dönüşmesini sahneye taşıyacak.

Macunköy Açık Hava Yaz Sahnesi, 25, 26, 27 Ağustos'ta ise Agatha Christie'nin yazdığı, Savaş Özdural'ın çevirdiği ve İpek Çeken'in yönettiği Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Fare Kapanı" oyununa ev sahipliği yapacak.

Oyun, soğuk bir kış günü, Londra'da işlenmiş bir cinayet sonrası, bir dağ motelinde mahsur kalan insanların gittikçe ilginçleşen, gizemli öykülerini sahneleyecek.

İstanbul AKM Sahnesi'nde ise süpervizörlüğünü Mine Tüfekçioğlu ile Elif Erdal'ın yaptığı, Can Şıkyıldız'ın yönettiği İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Müzikhaller", 18, 19, 20 Ağustos'ta Türk müzikallerinden derlenen bir seçkiyi yeniden çalıp seslendirerek danslar eşliğinde izleyenleriyle buluşturacak.

YORUMLAR
500
Afet Gönüllülerine Sertifikaları Abb Başkanı Mansur Yavaş'ın Katılımıyla Verildi Afet Gönüllülerine Sertifikaları Abb Başkanı Mansur Yavaş'ın Katılımıyla Verildi İstanbul Devlet Tiyatrosu 'Müzikhaller' ile izleyicinin karşısına çıkacak İstanbul Devlet Tiyatrosu 'Müzikhaller' ile izleyicinin karşısına çıkacak
Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, İstanbul, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Devlet Tiyatroları yaz sezonunda izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:56 Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan'dan 'eylül' uyarısı!
11:41 Üç büyüklerin Eric Bailly yarışı! Kulüpler, oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı
11:31 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı! 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak
11:35 Bakan Nebati'den araç satımında manipülasyon yapanlara gözdağı: 100 bin mükellef radarımıza takıldı
11:35 Festivale ikinci el elbiseyle katılan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin gündem oldu
11:12 Konyaspor, Fenerbahçe maçı için TFF'ye başvurdu
11:08 ABD'de maymun dehşeti! Çocuğu kucağına alarak kaçırmaya teşebbüs etti
11:07 Rusya ve Esed'in kontrolünde olan Humus'ta karnaval düzenlendi
10:53 Cicaldau için Galatasaray'a beklenen teklif gelmedi
10:56 Güne yatay seyirle başlayan dolar 17,96'dan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 12:09:18. #1.13#
SON DAKİKA: Devlet Tiyatroları yaz sezonunda izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement