Diyarbakır'da 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Zerzevan Kalesi'nde Gerçekleşti

3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde "1. Anadolu Opera ve Bale Festivali" düzenlendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Roma İmparatorluğu döneminde kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, "1. Anadolu Opera ve Bale Festivali" düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve çeşitli kurumların katkılarıyla Çınar ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde "1. Anadolu Opera ve Bale Festivali" düzenlendi.

Festivalde, Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünce Zerzevan Kalesi'nde çıkarılan eserlerden ilham alınarak hazırlanan takılar defilede sergilendi. Mersin Devlet Opera ve Balesince "Yerelden Evrensele Ünlü Eserlerden Seçmeler" adlı rejili konserin sahnelendiği festivalde, 90 kişilik kadro tarafından klasik opera aryaları, Türk bestecilere ait eserler ve bale performansları yer aldı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü Serbülent Biçer'in sahneye koyduğu eserin orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen üstlendi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan festivalin sunucusu Volkan Severcan, Türkiye'nin en özel yerlerinden bir tanesi Zerzevan Kalesi'nin eteklerinde olduklarını söyledi. Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişi olan bu olağanüstü alanda böyle kültürel ve sanatsal bir etkinliğin gerçekleşmesinin çok heyecan verici olduğunu ifade eden Severcan, "Eminim ki bundan sonra artık burası da Efes gibi, Aspendos gibi gösterilerin yapıldığı bir alan haline gelecek. Zaten Diyarbakır olağanüstü bir yer. İki gündür olağanüstü ağırlanıyoruz. Diyarbakırlı vatandaşlarımızın güler yüzü, misafirperverliği bizi çok heyecanlandırdı, çok mutluyuz. Diyarbakır'a her geldiğimizde çok mutlu oluyoruz. Bu sefer ayrı bir mutluyuz. Böyle tarihi bir alanda olmak bizi çok heyecanlandırıyor" dedi.

İzleyicilerden Berat Kaya, etkinliğin çok güzel olduğunu belirterek, "Memnun kaldık. Çınar halkı olarak böyle etkinliklere muhtacız. Böyle etkinlikleri görmek mutluluk veriyor bize" diye konuştu.

Mahmut Azak ise, etkinliği çok beğendiğini, atmosferin çok güzel olduğunu dile getirdi. Kebude Eroğlu adlı vatandaş ise, "Keyifle izliyoruz sanata doyduğumuz bir akşam oldu. Coğrafya olarak çok özel olduğumuzu düşünüyorum, çok kadim bilgilerin, çok kadim tarihin olduğu bir coğrafya böyle güzel sanat etkinlikleri ile de bunları halkımıza tekrar tekrar anlatmak çok keyifli" ifadelerini kullandı.