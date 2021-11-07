Diyarbakır'da ilginç sonbahar defilesi - Son Dakika

Diyarbakır'da ilginç sonbahar defilesi

-Keçiboynuzu ağacından gelinlik ve ağaç yapraklarından elbise dikkat çekti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak, doğanın güzelliklerine dikkat çekmek, gelinlik ve benzeri elbiselerin tanıtımını yapmak amacıyla sonbaharın koleksiyonunu ağaç yapraklarından hazırladığı elbiselerin defilesini yaptı. Vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle izlenen defilede en dikkat çekilen ise keçi boynuzundan yapılan gelinlik oldu.

Diyarbakır'da gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak, doğanın güzelliklerine dikkat çekmek, gelinlik ve benzeri elbiselerin tanıtımını yapmak amacıyla ilginç bir girişime daha imza attı. Daha önce çuvaldan gelinlik, ardından da sosyal mesafeli 2 metre uzunluğunda gelinlik tasarımı yapan Kaymak, bu kez ağaç yapraklarından elbise ve gelinlik modeli tasarladıktan sonra bugünde defilesini yaptı.

Defile öncesi açıklamada bulunan Kaymak, doğanın güzelliklerin ilham alarak böylesi tasarımları yaptığını belirterek, amacının son zamanlarda doğaya yapılan tahribat ve yanan ormanlara dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Yapılan konuşmanın ardından defileye katılan mankenler bir birinden ilginç ağaç yapraklarından, akasya yapraklarından elbise ve keçiboynuzu ağacının yaprağından hazırlanan gelinlikleri giyerek podyumda sergiledi. Vatandaşlar tarafından da büyük bir beğeniyle izlenen defile daha sonra çeşitli etkinliklerin ardından son buldu.