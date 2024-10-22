Diyarbakır'da MÖ 3400 yılına ait mühür sergilendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Diyarbakır'da MÖ 3400 yılına ait mühür sergilendi

Amida Höyük'te 10 bin yıllık kesintisiz yaşamın delilleri bulundu. İlk silindirik mühür keşfedildi.

22.10.2024 20:49
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Diyarbakır'da MÖ. 3400 yıla ait silindirik mühür sergilendi

Prof. Dr. İrfan Yıldız:

" Amida Höyük'te 10 bin yıldır kesintisiz olarak yaşamın devam ettiği netleşmiş oldu"

" Kesintisiz yaşamın olması bakımında Amida Höyük şu an dünyada ikinci kent konumundadır. Filistin'in Eriha kentti 11 bin yıllık tarihi ile birinci sırada yer alıyor"

"Bu tür mühürler genelde belgelere, çuvalların ağzını kapatmak, çömleklerin ağzını kapatmak için kullanılmaktadır"

"Mührün bulunuşu o dönem güçlü bir ticaret ağının olduğunun göstergesidir"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Amida Höyük kazılarında bu yıl Uruk Dönemine ait MÖ. 3400 ile 3100 yılları arasında tarihlendirilen silindirik mühür sergilendi.

İç Kale Artuklu Sarayı Kazısı, merkez Sur ilçesinde, İçkale Müze Kompleksi alanında Amida Höyük'te yapılıyor. Kazının yapıldığı alan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunuyor.

İlk kez 1961-62 yıllarında Prof. Dr. Oktay Aslanapa başkanlığında yapılan kazı, 56 yıl aranın ardından Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 2018 yılında Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında tekrar başlandı.

Hurri-Mitanniler, Bitzamani Krallığı, Asurlular, Urartular, Medler, Persler, Büyük İskender, Selevkoslar, Büyük Tigran Krallığı, Romalılar, Bizanslılar,, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular, Nisanoğulları, Artuklular, Eyyubiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlı'nın aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan höyükte 7 yıldır kazı çalışmalarına devam ederken, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürütülen 12 aylık kazılar statüsünde bulunuyor.

Prof. Dr. İrfan Yıldız, 2024 yılı kapsamında yaptıkları çalışmalarda hem Kral Yolu kısmında, hem de sarayın bulunduğu alanda çalışmalar devam ettiğini belirterek, bu yıl ki çalışmalarda özelikle silindirik mühür bulunduğunu söyledi.

Silindirik mührün kendileri için önemli olduğunu ifade eden Yıldız, "Çünkü kazımızda ilk bulunan silindirik mühür. Kazı çalışmaları kapsamında 2018 yılından beri yaptığımız çalışmalarda yaklaşık 1800 yıllık gizli geçit, su kanalları bulunmuştu. 1700 yıllık kral yolu ve mezar odaları, 800 yıllık mermer parçaları, MÖ. 5 bin, 7 bin yıllarına ait, yaklaşık 7-9 bin yıllık yangın tabakaları gelmişti. Bu yıl yaptığımız çalışmalarla artık Amida Höyük'te 10 bin yıldır kesintisiz olarak yaşamın devam ettiği netleşmiş oldu. Kesintisiz yaşamın olması bakımında Amida Höyük şu an dünyada ikinci kent konumundadır. Filistin'in Eriha kentti 11 bin yıllık tarihi ile birinci sırada yer alıyor" dedi.

Amida Höyük kazıldıkça çok sürpriz buluntularla karşılaşmaya devam edeceklerini kaydeden Yıldız, konuşmasına şöyle devam etti:

"Mühür, silindirik bir mühür. Tarih olarak Geç Uruk Dönemine MÖ. 3400 ile 3100 yılları arasında tarihlendirebileceğimiz bir mühür. Bu mührün benzeri daha önce Diyarbakır Bismil Müslüman Tepe kazılarında da çıkmıştı. Orada tam çıkmıştı, bizim kırık olarak geldi. mührün üzerinde baklava dilimi şeklinde geometrik süslemeler bulunmaktadır. Mühür, hem yapıldığı dönem özelliği bakımından, hem üzerindeki süslemelerle eşsiz bir mühür konumundadır. Bu tür mühürler genelde belgelere, çuvalların ağzını kapatmak, çömleklerin ağzını kapatmak için kullanılmaktadır. Mührün bulunuşu o dönem güçlü bir ticaret ağının olduğunun göstergesidir. Daha öncede kalkolitik döneme ait bir mühür bulunmuştu. Hem o mühür, hem bu mühür içerisine ip geçirilerek boyna asılan mühürlerdendir. Kazımızda bulunan ilk silindirik mühürdür, ancak kazıdaki ikinci buluntusudur."

"Amidi, Amedi şehrinin 3 kez yandığı tespit edilmiştir"

İlk başladıklarında ortalama 5 bin yıllık bir tarih olduğunu söyleyen Yıldız, "Akabinde gelen verilerle 6,7,8 bin, en son 9 bin yıl. Özelikle şehrin MÖ. 5 bin ila 7 bin yılları arasında yakılmasından dolayı meydana gelen yangın tabakalarından dolayı o tarihi tahmin etmiştik. TUBİTAK'a gönderdiğimiz gerek yanık ahşap parçaları, gerek yanık kemik parçalarında o yangınların MÖ. 7 bin ila 5 bin yılları arasında meydana geldiği, şehrin o dönemde de önemli bir şehir olduğu ve Amidi, Amedi şehrinin 3 kez yandığı tespit edilmiştir. TUBİTAK analizleriyle Amida Höyüğün bulunduğu bugünkü Diyarbakır şehrinin tarihi 9 bin yıl olarak netlik kazanmıştı. Bu yıl Saray Kapı kısmında, Kral Yolu'nun devamında açtığımız açmada daha önce netleşmiş yanık izlerinden sonra gelen tabakalardaki gerek opsidyen parçalarından, gerek çanak çömlek parçalarından buradaki yerleşimin 10 bin yıla kadar çıktığı netleşmiş oldu. Bunlar da analize gönderilecek. Biz şu anda tahmini tarihi söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İrfan Yıldız, Kültür Sanat, Diyarbakır, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır'da MÖ 3400 yılına ait mühür sergilendi - Son Dakika

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