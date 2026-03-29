Diyarbakır'da Taş Tuvallerle 81 İl Resmedildi

Diyarbakır'da, 81 ilin tarihi yapıları doğadan toplanan yarı değerli taşlara resmedildi.

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde Yarı Değerli Taşlar Atölyesi ve Görsel Sanatlar Atölyesi işbirliğiyle "İl İl Türkiye Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında Yarı Değerli Taşlar Atölyesi bünyesindeki 4 kadın usta öğretici tarafından doğadan toplanan yarı değerli taşlar, resim yapmaya uygun şekilde kesilerek tuval haline getirildi, ardından Görsel Sanatlar Atölyesi'ndeki öğretmen ve usta öğreticilerden oluşan 2'si kadın 3 kişilik ekip, her ilin öne çıkan tarihi ve kültürel yapısını taş tuvallere resmetti.

Yaklaşık bir yıl süren proje çerçevesinde, Adana'daki Varda Köprüsü'nden Konya'daki Yeşil Kubbe'ye, Diyarbakır'daki Ongözlü Köprü'den İstanbul'daki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne kadar 81 ilden 81 eser, taş tuvallere işlendi.

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ufuk Yakut, AA muhabirine, enstitü bünyesinde yarı değerli taşların işlenmesine ve sanatsal değer kazanmasına yönelik birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

İl İl Türkiye Projesi ile de 81 ili kapsayan bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Yakut, "Bu çalışmada 81 ilin tarihi eserlerini estetik bir şekilde sanatla birleştirmeye çalıştık. Bunları gelecek nesillere aktarma amacındayız. Taşın dokusunu bozmadan taş tuval üzerine bir çalışma yaptık." dedi.

Yakut, bu projeyle birçok çalışmada kullandıkları Diyarbakır taşını ön plana çıkararak tanıtmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Yapıları taş üzerine çalıştık"

Güzel Sanatlar Atölyesi resim öğretmeni Songül Toköz Özer de yaklaşık bir yıl önce başladıkları çalışmanın sonuna geldiklerini ve 3 kişilik ekip olarak 81 parça eseri ortaya çıkardıklarını söyledi.

İllerin tarihi dokularını taşların üzerine işlediklerini ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Külliyeler, camiler, köprüler, çeşmeler, kiliseler gibi tarihi değeri olan ve geleceğe aktarmak istediğimiz yapıları taş üzerine çalıştık. Taşlarımızı taş atölyemizde istediğimiz uygun boyuta getirdik, sonra Güzel Sanatlar Atölyesi'nde akrilik boya ile üzerine istediğimiz ilin tarihi dokusunu yaptık. Bilinenin dışında bir şey yapmak istedik. Kağıda, tuvale resim yapılır ama taş soğuk bir malzeme dolayısıyla doğru boyama tekniğini denk getirmek zor. Taşa en uygun olan akrilik boya tekniğini seçtik. Taşlar küçüktü, istediğimiz dizaynı oturtabilmek için ince fırça kullanmamız gerekiyordu ve sıfır numaranın altındaki fırçaları kullandık."

Projede yer alan usta öğretici Rojbin Kaymak Adıyaman ise ilk defa taşa resim yaptıklarını belirtti.

Keyifli bir çalışma olduğunu dile getiren Adıyaman, güzel eserler ortaya çıkardıklarını anlattı.

Adıyaman, "Taş diğerlerine göre farklı bir yüzeye sahip. Adana'nın Varda Köprüsü'nü yaptım. Resmederken biraz zorlandım. Varda Köprüsü'nü eski bir taşa yaptım." ifadelerini kullandı.