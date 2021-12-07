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Diyarbakır'da turistleri tarih yolculuğa çıkartacak şubeyi açıyor - Son Dakika

Diyarbakır'da turistleri tarih yolculuğa çıkartacak şubeyi açıyor

07.12.2021 11:39

Diyarbakır'da turistleri tarih yolculuğa çıkartacak şubeyi açıyor Hacıbaba Pastaneleri Diyarbakır'ın tarihini yansıtacak mekanı açıyor Ekonomide şaha kalkan Hacıbaba Pastaneleri, istihdamı sağlayacak şubesini açıyor Diyarbakır'da 37 yıla aşkındır tatlı sektöründe nam salan Hacıbaba...

Diyarbakır'da turistleri tarih yolculuğa çıkartacak şubeyi açıyor

Hacıbaba Pastaneleri Diyarbakır'ın tarihini yansıtacak mekanı açıyor

Ekonomide şaha kalkan Hacıbaba Pastaneleri, istihdamı sağlayacak şubesini açıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 37 yıla aşkındır tatlı sektöründe nam salan Hacıbaba Pastaneleri, tarihi Sur ilçesinde açacakları yeni şube ile tarihe yolculuk sunacak.

Hacıbaba Pastaneleri, Türkiye genelinde 24'üncü Diyarbakır'da ise 14'üncü şubesini açmaya hazırlanıyor. Milyonluk yatırım yaparak tarihi Sur ilçesine uyumlu bazalt taşları, bakır işlemeli eski avizeler, saray kapısı ile sur motiflerinin yer aldığı dekorla hazırlanan mekan, turistlerin ilgi odağı haline gelecek ve tarihe yolculuk yaşayacak bir mekan haline getirildi.

37 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe olduklarını belirten Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, merkez Sur ilçesi Gazi ve Turistik Caddesi kesişimin de bulunan Saray Yolu'nda kentin en işlek yerinde açacakları şubenin çalışmalarında sona geldiklerini kaydetti. Türkiye'ye katma değer sağlamaya çalışacaklarını ifade eden Elaldı, "Turizme önem gösteriyoruz. Sur, Diyarbakır'ımızın kalbi, eski tarihi anımsatan bir bölgemiz, bir ilçemiz. Biz de buradaki şubemizi açarken bu tarihe dikkat çekerek, bütün dekoratif ürünlerimizi el emeği olan ürünlerden seçmiş bulunmaktayız. Yerlere serdiğimiz Diyarbakır'da taşlarından tutun duvara vurduğumuz orijinal tuğlalara kadar hepsi el yapımı. Burada gördüğünüz bakır işlemeler olan elektrik aksesuarlarına kadar her şey komple buranın yerli malı olup, ürünümüzün 50 ile 70 yıllık bir geçmişi olmasına dikkat çektik. Çünkü buraya gelen insanlarımızın, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden gelen insanlarımız. Biraz memleketimizi anlatmak, bir daha gelmelerini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaktır amacımız. Burada yere de baksanız, duvara da baksanız, tavana da baksanız, oturduğunuz iskemleye kadar hepsi birer tarih anlatacak. Bu kapıya girdikten sonra gerçekten de bir tarihi yolculuğa çıkmış gibi olacaklar" dedi.

Diyarbakır'da turistleri tarih yolculuğa çıkartacak şubeyi açıyor
Diyarbakır'da turistleri tarih yolculuğa çıkartacak şubeyi açıyor
Diyarbakır'da turistleri tarih yolculuğa çıkartacak şubeyi açıyor
Diyarbakır'da turistleri tarih yolculuğa çıkartacak şubeyi açıyor

Diyarbakır, Türkiye, Saray, Sur, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır'da turistleri tarih yolculuğa çıkartacak şubeyi açıyor - Son Dakika


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