Diyarbakırlı Öğrenciler Yöresel Yemeklerle Altın Madalya Kazandı
23.04.2026 10:12
Elazığ'daki yarışmada Çermik Lisesi öğrencileri yöresel lezzetlerle altın madalya aldı.

Elazığ'da düzenlenen ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu illerini kapsayan yöresel yemekler yarışmasında, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden katılan öğrenciler büyük bir başarıya imza attı.

Çermik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencileri Damla Özekinci, Sultan Koç, Sümeyye Çiçek ve Nazlı Balıkçı, hazırladıkları özgün ve yöresel lezzetlerle jüri üyelerinin beğenisini kazanarak altın madalya almaya hak kazandı. Bölgenin zengin mutfak kültürünü yansıtan yemeklerin kıyasıya yarıştığı organizasyonda, öğrencilerin hem sunum hem de lezzet açısından sergilediği yüksek performans dikkat çekti. Kısıtlı süre içerisinde hazırlanan yemeklerde kullanılan yerel malzemeler, geleneksel tariflere sadık kalınarak modern dokunuşlarla harmanlandı. Bu yaklaşım, jüri tarafından özgünlük ve kültürel mirasa katkı açısından tam not aldı. Yarışmaya danışman öğretmenleri eşliğinde hazırlanan ekip, sürece uzun bir çalışma döneminin ardından katıldı. Öğrenciler, haftalar süren hazırlık aşamasında hem teorik hem de pratik anlamda yoğun bir eğitimden geçerek yarışmaya hazır hale geldi. Bu disiplinli çalışma süreci, elde edilen başarıda önemli rol oynadı.

Öğrenciler "Kendi yöremizin lezzetlerini en iyi şekilde tanıtmak istedik ve başardık. Bu ödül bizim için büyük bir motivasyon oldu" dedi.

Öğrencileri başarıya götüren yemekler ekşili yarpuz çorbası, gırık, burma kadayıf oldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Çermik, Elazığ

Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Öğrencinin silah getirdiği okulda "şeffaf poşet" önlemi
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Advertisement
