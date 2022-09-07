Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor

07.09.2022 10:44

Doğası, temiz havası, gölleri ve manzarasıyla her mevsim en çok tercih edilen rotalar arasında bulunan Düzce'deki yaylalar, sonbaharda da günübirlik ziyaretçilere ve kampçılara ev sahipliği yapıyor.

Doğası, temiz havası, gölleri ve manzarasıyla her mevsim en çok tercih edilen rotalar arasında bulunan Düzce'deki yaylalar, sonbaharda da günübirlik ziyaretçilere ve kampçılara ev sahipliği yapıyor.

Düzce'de çevre illere sınırı olan Kuzey Anadolu Dağları'nın sıra yaylaları Güzeldere, Pürenli, Hera, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı, yazın yemyeşil doğası ile çok sayıda misafiri ağırladı.

Sonbaharın gelmesiyle çoğu zaman sis altında kalan yaylalar, hava sıcaklıkları düşmesine rağmen ziyaretçileri ve kampçıları ağırlamaya devam ediyor.

Şehir gürültüsünden uzaklaşmak için özellikle İstanbul ve Ankara gibi metropol kentlerden yaylalara gelerek kuş cıvıltıları arasında dolaşan misafirler, doğa ve göl manzarası eşliğinde stres atıyor.

Ziyaretçiler, çevrelerini saran dağların tabloları aratmayan manzarasında keyifli vakit geçiriyor.

"Çevreyi, doğayı temiz tutmak kaydıyla gelin"

Arkadaş grubuyla Ankara'dan Düzce ve Bolu'ya sınırı bulunan Pürenli Yaylası'na kamp yapmaya gelen Emre Koç, AA muhabirine, internetten güzel yorumlar okumaları üzerine buraya geldiklerini anlattı.

Kamp yapmak isteyenlerin Pürenli'ye mutlaka gelmesi gerektiğini ifade eden Koç, "Çevreyi, doğayı temiz tutmak kaydıyla gelsinler. Doğa harikası mükemmel bir yer, havası temiz, gölü, manzarası çok güzel. Burada 3-4 yayla var. Buraya gelecek olanlara, bu yaylaları gezmelerini ve keşif yapmalarını tavsiye ederim." dedi.

Koç, Ankara ve İstanbul'da yaşayan insanların temiz havaya ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Burada çok fazla oksijen var. Şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenler için bu bölge çok ideal bir yer. Doğası çok iyi, kuş sesleri eşliğinde kamp yapmak için biçilmiş kaftan diyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Burası doğal seyir terası"

1850 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kalan 60 yaşındaki Erdoğan Somuncu da özellikle İstanbul'dan birçok doğaseverin yaylayı ziyaret ettiğini anlattı.

Misafirlerin hiç eksik olmadığını dile getiren Somuncu, "Bir yaşlı amcayı dinledim; 'Bütün Karadeniz yaylalarını gezdim ama oksijeni bu kadar bol yayla görmedim.' dedi. Gerçekten burasının doğal seyir terası olduğunu söyleyebilirim. Coğrafi olarak çok güzel. Düzce Ovası ayağımızın altında. Sakarya'yı izleyebiliyoruz. Pamukova rüzgar güllerini görüyoruz. Bolu Mudurnu ve hava açık olursa Akçakoca'da denizi bile görebiliyoruz. Yaylamız gerçekten çok güzel." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Haber-Sen, PTT'deki Sürgünlere Karşı İstanbul'dan Ankara'ya Yürüyüş Başlattı: 'Hukuka Aykırı Kararlardan Vazgeçin' Haber-Sen, PTT'deki Sürgünlere Karşı İstanbul'dan Ankara'ya Yürüyüş Başlattı: 'Hukuka Aykırı Kararlardan Vazgeçin'
Kaynak: AA

Karadeniz, İstanbul, Ankara, Düzce, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:46 Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı
16:39 90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 17:04:40. #1.11#
SON DAKİKA: Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement