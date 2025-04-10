Down Sendromlu Deha, Polis Haftası’na Damga Vurdu

Polis Haftası etkinliklerine down sendromlu Deha damgası

Polisler için şarkı söyleyen Deha, çok sevdiği polis telsizi ile haber merkezine anons yaptı

BARTIN - Bartın'da polis haftası nedeniyle düzenlenen etkinliklere down sendromlu Deha Kartal damga vurdu. Polisler için sahne alarak şarkı söyleyen Deha, çok sevdiği polis telsizi ile haber merkezini anons etti.

Emniyet Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü, gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, eşi ve Amasra İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal, il prokolü, kaymakamlar, askeri erkan, polis amir ve müdürleri, polis eşleri ve vatandaşların katıldığı etkinliklerde renkli görüntüler oluştu.

Narkotik arama köpeği Sis'in de sahne aldığı programda, platforma koyulan ahşap kutulardan birine uyuşturucu madde gizlendi. Bakıcısı polis memurunun komutanı ile kutularda arama yapan Sis, uyuşturucu maddenin saklandığı kutuyu buldu. Alkış alan narkotik arama köpeğinin ardından ise sahneye Emekli bir polis memurunun oğlu olan Down sendromlu Deha Kartal çıktı. Polis abileri ile birlikte sahne alan Deha, çol sevdiği polisler için Kerkük Zindanı şarkısını söyledi. Performansı ile usta sanatçılara taş çıkaran Deha, sözleri ile de davetlileri güldürdü. Mini konser sonunda, gazetecilerin, "Heyecanlandın mı" sorusuna ise Deha, "çok dugulandım. Ağlayacaktım. Polis abilerin gününü kutluyorum" diyerek, onlara öpücük gönderdi.

Emniyet Müdürü Ünsal Hayal de, Deha'ya sahnede sürpriz yaptı. Telsizi ile platforma çıkan Emniyet Müdürü Hayal, Deha'nın her gördüğünde kendisine polis telsizi ile anons etmek istediğini söyleyerek, telsizi Deha'ya uzattı. MÜDÜR Hayal, telsizden anons edebileceğini söylemesi üzerine de Dega, Haber merkezini anons etti. Deha ve Haber Merkezi'nin karşılıklı anonsları, salondakileri güldürdü.

Müdür Hayal, konser nedeniyle Deha'ya teşekkür hediyesi de verdi.

Ardından polislerden oluşan halk oyunları topluluğu da zeybek oynadı.

Programın son bölümünde ise polislerden oluşan koro sahne alarak, sevilen türküleri seslendirdi.