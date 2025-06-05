Dr. Sachihiro Omura'nın Adı Caddeye Verildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dr. Sachihiro Omura'nın Adı Caddeye Verildi

Dr. Sachihiro Omura\'nın Adı Caddeye Verildi
05.06.2025 16:23
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Kaman Kalehöyük'teki arkeoloji enstitüsünün kurucusu Dr. Omura'nın adı caddeye verildi.

Kaman Kalehöyük'te uzun yıllardır kazı başkanlığı görevini yürüten ve Kırşehir'de geçen ay 76 yaşında yaşamını yitiren Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu Dr. Sachihiro Omura'nın adı, enstitünün bulunduğu Çağırkan köyünün girişindeki caddeye verildi.

Kırşehir İl Genel Meclis Başkanvekili Emrah Doğan başkanlığında bugün meclis üyeleri olağan toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Doğan, Kaman Kalehöyük'teki Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu Sachihiro'nun Kırşehir ve bilim dünyası için çok önemli değer olduğunu söyledi.

"Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı" sahibi değerli bilim insanının enstitüyü kurarak bilimsel çalışmaların yanı sıra Türkiye ile Japonya arasında kalıcı ilişkiler kurulmasına katkı verdiğini vurgulayan Doğan, Sachihiro'nun isminin bir caddeye verilmesi kararının İl Genel Meclisince oy birliğiyle kabul edildiğini dile getirdi.

Doğan, kararın hayata geçmesinde gösterdikleri ilgi ve destek için başta Vali Murat Sefa Demiryürek, İl Genel Meclis üyeleri ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaman Kalehöyük kazılarının öncüsü Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura, 20 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.

Sachihiro Omura, Japon Prensi Mikasa'nın önerisi ve dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın girişimleriyle Türkiye'ye gelmişti. Kaman ilçesinde ekibiyle 1985'te kazı çalışmalarına başlayan Sachihiro, Kalehöyük, Yassıhöyük ve Büklükale kazılarını da takip etmişti. Dr. Sachihiro, "Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı" ile de ödüllendirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Dr. Sachihiro Omura'nın Adı Caddeye Verildi - Son Dakika

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