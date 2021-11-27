"Dünya Mutfakları Hatay'da Paneli"nin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika

Hatay Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Dünya Mutfakları Hatay'da Paneli"nin açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, açılışta kentin 2017 yılında amacına ulaşarak gastronomi şehri olduğunu anımsattı.

Kentin gastronomi alanında daha ileriye gitmesi için çaba sarf ettiklerinin altını çizen Savaş, "Bizlere miras kalan bu kadar lezzeti hem geleceğe taşımak hem ticaretle birleştirmek hem de turizmle birleştirmek için uğraş veriyoruz. Panelimizi de bu amaçla gerçekleştiriyoruz. Bu lezzetleri dünyaya tanıtacak arkadaşlarımız ve görsel şovlarla bu işe renk katacak arkadaşlarımız da bu panelde yer alacaklar." ifadelerini kullandı.

Savaş, Hatay'ı gastronomi ve EXPO ile dünyaya daha fazla tanıtmayı amaçladıklarını kaydetti.

Panele, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak, Hatay Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ATSO) Başkanı Murat Hayzaran ve diğer ilgililer ile davetliler katıldı.

Çevrimiçi düzenlenen panel yarın tamamlanacak.