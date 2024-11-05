Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da Devam Ediyor

Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa\'da Devam Ediyor

63 ülkeden bin katılımcıyla devam eden kongrede Neolitik dönem detayları ele alınıyor.

05.11.2024 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Dünya Neolitik Kongresi 63 ülkeden bine yakın katılımcıyla devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteklediği, İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi'nin ikinci gün oturumları Osmanbey Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

İktisat ve İdari Bilimler Fakültesindeki 13 ayrı salonda 45 konu başlığı halinde gerçekleştirilen oturumlarda Neolitik dönemin ayrıntıları ele alındı.

Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, AA muhabirine, kongreye ilginin yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Akademik açıdan değerli bir ortamın oluştuğunu belirten Karul, şöyle devam etti:

"Dünyanın 63 ülkesinden bine yakın katılımcı var. 687 bildiri, 62 poster ile bu katılımcılar kongrede yer alıyor. Çeşitlilik açısından baktığınız zaman hem dünya ölçeğinde hem de 487 kurumu temsil eden bilim insanlarımız bulunuyor. Bu insanların hepsi de Neolitik çağ uzmanı, kongrede biz dünyanın farklı bölgelerindeki neolitiklerin oluşumlarını ve dönüşümlerini arkeoloji konusundaki uzmanların bildirilerinden dinleyeceğiz. Sonuç itibariyle dünya ölçeğinde neolitiğe bütüncül bir bakış açısı elde etmemizi sağlayacak bir kongre olacak."

Karul, kongre aracılığıyla Şanlıurfa'da eş zamanlı yürütülen kazı projelerini tanıtma imkanı bulduklarını da dile getirdi.

Neolitik döneme ilişkin ilk kez bu kadar uzmanın bir araya geldiğini vurgulayan Karul, kongrenin başarılı bir şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kongre, farklı oturumlarla 3 gün daha devam edecek.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:15 Ebru Gündeş’e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
17:03 ’’İstismar ediliyor’’ dediği Ahmet Türk’ten Bahçeli’ye karşılık geldi ''İstismar ediliyor'' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
16:09 Hiç rol almadığı filmle servet kazandı Hiç rol almadığı filmle servet kazandı
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
15:17 ABD yeni başkanı için sandık başında ABD yeni başkanı için sandık başında
08:02 Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
07:40 Jose Mourinho’nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu Jose Mourinho'nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu
07:24 Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu’nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı
07:23 Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü
07:16 Seçim heyecanın yaşandığı ABD’de bombalı saldırı planlayan şahıs gözaltına alındı Seçim heyecanın yaşandığı ABD'de bombalı saldırı planlayan şahıs gözaltına alındı
01:33 Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi ’’Çığlıklarını duydum’’ Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi! ''Çığlıklarını duydum''
00:44 BDDK’dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor BDDK'dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 19:32:34. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.