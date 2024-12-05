Dünya Türk Kahvesi Günü Roma'da Kutlandı

Kültür Sanat

İtalya'nın başkenti Roma'da, 5 Aralık "Dünya Türk Kahvesi Günü" dolayısıyla Türk kahvesini tanıtan özel bir etkinlik yapıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 2013'te Türk Kahve Kültürü ve Geleneğini, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne alması sebebiyle her yıl Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanan 5 Aralık'ta, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültürü Merkezi'nde Türk kahvesi konulu sergi düzenlendi.

Etkinlikte konuşma yapan Roma YEE Müdürü Salih Özer, Türk kahvesinin tarihi hakkında bilgi verdi.

Özer'in konuşmasının ardından, etkinliğe gelen konuklara, Türk kahvesi ikram edilirken kahvenin pişirilişi sırasında yapımına dair ince detaylar da anlatıldı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, İtalyan kültür ve sanat çevrelerinden konuklar ve bu ülkede okuyan Türk öğrencilerle vatandaşlar katıldı.