Dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar Menteşe sahnesinde dans etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Ula Belediyesi iş birliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Uluslararası Çocuk Şenliği'nin gala gösterisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Gecenin açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Menteşe'de Uluslararası misafirlerin katılımıyla kutlandığını belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu büyük bayramı sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan çocuklara değil, tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini kaydeden Başkan Köksal Aras şunları söyledi:

"106 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünyaya şunu söyledi: 'Artık bu topraklarda sözün sahibi, egemenliğin sahibi millettir.' Bugün, bizim için bu yüzden çok kıymetli. Atamız bu büyük bayramı sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan çocuklara değil, tüm dünya çocuklarına armağan etti. Bizler de Menteşe Belediyesi olarak şunu düşündük: Madem dünya çocuklarına armağan edilen bu kutlu bayramı kutluyoruz, o halde hep beraber kutlayalım. Yurt dışından misafirlerimizi davet ettik; çocuklarımız kaynaşsın, birbirlerinin kültürleri hakkında bilgi sahibi olsun istedik"

Başkan Ahmet Aras: "Bu sonsuz bir emanettir"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise konuşmasında, "Atamızın bugünü çocuk bayramı ilan etmesinde; Cumhuriyetimizi gençliğe, çocuklara ve geleceğe emanet etmesinde çok ayrı bir anlam var. Çünkü bu, sonsuz bir emanettir. Büyükşehir Belediyesi ve paydaşlarımızla birlikte düzenlediğimiz etkinlikler ile günlerdir 23 Nisan'ı coşkulu bir şekilde kutluyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Şenlik programı devam ediyor

Uluslararası Çocuk Şenliği, 25 Nisan Cumartesi günü Menteşe Çocuk Bilim Parkı'nda saat 11.00'da başlayacak yüz boyama, ebru, sanat ve spor etkinlikleriyle sürecek. Şenlik, saat 17.00'de Menteşe Belediye Tiyatrosu'nun sahneleyeceği 'Harika Hatalarım Var' adlı çocuk oyunuyla sona erecek. - MUĞLA