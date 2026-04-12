Düzce\'de Türk sanat müziği konseri ilgi gördü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 10:47  Güncelleme: 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi Ayşe Taş Sanat Akademisi Türk Sanat Müziği Korosu, konuk sanatçı Turhan Taşan ile gerçekleştirdiği bahar konserinde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de destek verdi.

Düzce Belediyesi bünyesindeki Ayşe Taş Sanat Akademisi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, bahar konseri düzenledi. Güftekar ve beste şairi Turhan Taşan'ın da konuk sanatçı olarak katıldığı gecede sanatseverler, Türk sanat müziğinin seçkin eserleriyle unutulmaz bir akşam yaşadı.

Düzce Belediyesi Ayşe Taş Sanat Akademisi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu Bahar Konseri, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin büyük ilgisiyle gerçekleştirildi. Türk sanat müziği repertuarına hem besteci hem de söz yazarı olarak önemli eserler kazandıran Turhan Taşan, geceye konuk sanatçı olarak katıldı.

Konser öncesi bir konuşma yapan Koro Başkanı Birgül Devrim, nostaljik Türk Sanat Müziği programında sanatseverlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Gecenin konuğu Turhan Taşan'ın katılımının da kendilerini ayrıca mutlu ettiğini kaydeden Devrim, Türk müziğinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda kendilerine destek veren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür etti.

Sunuculuğunu Nebahat Konu'nun üstlendiği gecede, Ayşe Taş şefliğindeki koro, usta sanatçının eserlerini başarıyla seslendirerek dinleyicilerden tam not aldı.

Konser sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Başdanışmanı ve Düzce Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Burçin Sarıcan, Düzce'ye bin 500 kişilik büyük bir konser salonu kazandırmak üzere Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından çalışmalar yürütüldüğünü paylaştı. Turhan Taşan'ı Düzce'de misafir etmekten ve şarkılarını dinlemekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Sarıcan, "Bu inanılmaz atmosferi bize her sene sağlayan, bundan sonra da sağlayacak olan mükemmel ses Sayın Ayşe Taş hanımefendiye ve koromuza teşekkür ediyorum" dedi.

Gecenin konuğu Turhan Taşan ise yaptığı kısa konuşmada, kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Düzce Belediyesi'ne ve emeği geçenlere teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 12:01:44. #.0.4#
SON DAKİKA: Düzce'de Türk sanat müziği konseri ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.