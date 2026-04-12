Düzce\'de Türk sanat müziği konseri ilgi gördü

Düzce Belediyesi Ayşe Taş Sanat Akademisi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu Bahar Konseri, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin büyük ilgisiyle gerçekleştirildi. Türk sanat müziği repertuarına hem besteci hem de söz yazarı olarak önemli eserler kazandıran Turhan Taşan, geceye konuk sanatçı olarak katıldı.

Konser öncesi bir konuşma yapan Koro Başkanı Birgül Devrim, nostaljik Türk Sanat Müziği programında sanatseverlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Gecenin konuğu Turhan Taşan'ın katılımının da kendilerini ayrıca mutlu ettiğini kaydeden Devrim, Türk müziğinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda kendilerine destek veren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür etti.

Sunuculuğunu Nebahat Konu'nun üstlendiği gecede, Ayşe Taş şefliğindeki koro, usta sanatçının eserlerini başarıyla seslendirerek dinleyicilerden tam not aldı.

Konser sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Başdanışmanı ve Düzce Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Burçin Sarıcan, Düzce'ye bin 500 kişilik büyük bir konser salonu kazandırmak üzere Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından çalışmalar yürütüldüğünü paylaştı. Turhan Taşan'ı Düzce'de misafir etmekten ve şarkılarını dinlemekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Sarıcan, "Bu inanılmaz atmosferi bize her sene sağlayan, bundan sonra da sağlayacak olan mükemmel ses Sayın Ayşe Taş hanımefendiye ve koromuza teşekkür ediyorum" dedi.

Gecenin konuğu Turhan Taşan ise yaptığı kısa konuşmada, kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Düzce Belediyesi'ne ve emeği geçenlere teşekkür etti. - DÜZCE