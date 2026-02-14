Düzce\'de Yorgun Düşen Kuğulara Bakım

Göç yolunda yorgun düşen 3 kuğu, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince uzaktan takip edilerek besleniyor, fotokapanlarla izleniyor.

Yaklaşık bir ay önce göç yolunda yorgun düşerek Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda mola veren 2'si yetişkin, 1'i yavru 3 kuğu, ekiplerce doğal yaşamları ihlal edilmeden gözlem altında tutuluyor.

Ekipler, uzaktan takip ettikleri ve fotokapanlarla izledikleri hayvanları koruma altında tutarak kıyılara yemleme yaparak "misafirleri"ne özenle bakıyor.

"Vatandaşların bu tür kuşları gördüğünde korumasını bekliyoruz"

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, AA muhabirine, gölün bu yıl anne baba ve yavru olmak üzere 3 kuğu tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Bölgenin göç yolunda bulunmaması nedeniyle bu türlerin genelde az rastlanılan tür olduğunu belirten Şimşek, "Kuğular ılıman iklimi sever. Bu narin türler genelde sazlık, göletler ve kanallar gibi yerlerde dururlar. Bu hayvanlar soğuk iklimden sıcak iklime göç eden hayvanlardır. Kuzey ülkelerinde kışların çok zor geçtiği zamanlarda ülkemizi ziyaret ediyorlar. Bu tür Efteni Gölü'müzün literatüründe var fakat ziyareti çok nadir oluyor." diye konuştu.

Şimşek, kuğuları yaklaşık bir aydır Efteni Gölü ve çevresinde ağırladıklarını dile getirerek "Bu güzel hayvanlarımızı bölgede bulundukları süre boyunca takibe devam edeceğiz. Havalar ısındığında kuşlarımız geldikleri bölgeye tekrar dönecektir. Göç edene kadar kuşlarımıza yoldaşlık etmeyi planlıyoruz." dedi.

Kuğuların sulak alanlar için önemli türler olduğunu belirten Şimşek, "Suya hareket vererek su bitkilerinin yayılmasını sağlarlar. Sulak alanların devamlılık ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayan hayvanlardır. Vatandaşların bu tür kuşları gördüğünde korumasını bekliyoruz. Bu tür hayvanlara lütfen zarar vermesinler. Gözlem yapıp fotoğraflarını çeksinler. Bu canlılarımızın çok değerli olduğunu unutmasınlar." ifadelerini kullandı.