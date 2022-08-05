Düzce'deki antik kentte mermer blok ve mimari figürler bulundu - Son Dakika
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Düzce'deki antik kentte mermer blok ve mimari figürler bulundu

05.08.2022 21:20
Düzce'deki antik kentte mermer blok ve mimari figürler bulundu

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer blok ve mimari figürlere rastlanıldı.

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer blok ve mimari figürlere rastlanıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Konuralp Bölgesi'nde bulunan antik kentte Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Düzce Belediyesi tarafından yürütülen kazı çalışmalarında yeni bulguların açığa çıkarıldığı ifade edildi.

Antik tiyatronun orkestra olarak adlandırılan orta bölümünde önleyici koruma çalışmalarının ardından gerçekleştirilen kazı çalışmalarında sahne binasına ait olduğu değerlendirilen çok sayıda blok tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Floral ve mitolojik öğelerle bezeli bloklardan en çok dikkati çeken ise üzerinde mitolojide Tanrıça Artemis'i kızdırarak, kendi köpekleri ile öldürülen avcı Akteon (Actaeon) oldu. Üç köpekle tanınmaz hale getirilen Akteon, bitkisel bezemelerle süslenmiş bloğun en üstünde yer alıyor. Dikkati çeken diğer buluntular ise daha önce de aynı alanda benzerleri tespit edilmiş tragedya, komedya, drama maskları bulunan sahne binasına ait üstyapı blokları ve floral bezemelerin işlendiği kaset blokları oldu."

Orkestra bölümünden çıkan blok ve bezemelerin, arkeologlar tarafından temizlenmeye başlandığı, taş parkına kaldırılan eserlerin restorasyon sürecine kadar ziyaretçilerin görebileceği alanda sergileneceği kaydedildi.

"Bu kazıları çok önemsiyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kazıların 12 aya çıkmasında büyük gayret gösterdiklerini bildirdi.

İş makinesi, ekipman ve işçi desteğiyle bölgede kazı ve kaldırma çalışması yapıldığını belirten Özlü, " Türkiye'nin en hızlı devam eden kazı sahası Konuralp Antik Tiyatro alanıdır. Bu kazıları çok önemsiyoruz çünkü bölgenin tarihi var burada. Milattan önce 3. yüzyıldan itibaren başlayan bir tarih gün yüzüne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Düzce Belediyesi, Konuralp, Düzce, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Düzce'deki antik kentte mermer blok ve mimari figürler bulundu - Son Dakika

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