Düzce film festivalinde Hülya Koçyiğit'e yaşam boyu onur ödülü

Konuralp Antik Kenti Yeşilçam'ın efsane ismini ağırladı

Vali Aslan "Sanat Düzce'ye çok yakıştı"

Başkan Özlü "Bu festival Düzce'nin önemli bir kazanımı"

DÜZCE - Düzce'de bu yıl ilki düzenlenen 'Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali'nde Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Hülya Koçyiğit'e yaşam boyu onur ödülü verildi. Koçyiğit programın ardından gittiği Konuralp Antik Kentine hayran kaldı.

Düzce'de bu yıl ilki düzenlenen 'Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali' başladı. 15-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalin açılışı, Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Düzce Valiliği, Düzce Belediye Başkanlığı, Düzce Üniversitesi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen festivalin açılış törenine Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit de katılarak etkinliğe renk kattı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce'nin sanatı ve kültürü destekleyen bir şehir olduğunu belirterek, "İyi iş yapmak sorumluluk, bunu sanatla göstermek vizyondur. Bu anlayışla şehrimizin sanat ve kültür aracılığı ile daha görünür olacağına ve sanatın birleştirici gücünün Düzce'ye değer katacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali'nin adını şehrin tarihi köklerinden aldığına dikkat çeken Aslan, "Düzce sanatı seviyor, sanat Düzce'ye çok yakışıyor. Festival boyunca ilimizde misafir edilecek değerli sanatçılar, yönetmenler, sinema yazarları ve misafirlerimizle birlikte sinemaya ve tarihe doyacağımız keyifli bir süreç geçireceğimizi ümit ediyorum" ifadelerinde bulundu.

"Düzce'nin önemli bir kazanımı"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise, Düzce'nin gerek tarihi geçmişi, gerekse kültürel birikimiyle; sanatın her dalına ilham veren bir şehir olduğunu belirterek, "Şehrimiz tarihiyle, turizmiyle, kültürel zenginliğiyle, gastronomisiyle ve gelişen sanayisiyle ülkemizin dikkat çeken kentlerinden biri olmayı başarmıştır. Bu özelliklerinin yanına sanatı ve sinemayı koymak bizler için gurur verici olmuştur. Film Festivalimize gösterilen ilginin büyüklüğü bizleri son derece mutlu etmiştir. Ben bu festivali Düzce'nin önemli bir kazanımı olarak görmekteyim. Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali'nin; sinema sektörünün tüm paydaşlarına, sanat severlere izleyicilere ve bu alanda ilerlemek isteyen herkese ilham vereceğine yürekten inanıyorum. Festival organizasyonunda yer alan tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bütün Düzceli kardeşlerimi; dört gün boyunca devam edecek olan festivale davet ediyorum" dedi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, "Bugün burada geçmişiyle gurur duyan, bugünü sanatla anlamlandıran ve geleceği umutla bakan bir şehrin sinema ile sesini dünyaya duyurmaya çalıştığına tanıklık ediyoruz. Bu festival yerelden evrensele uzanan güçlü bir sanat yolculuğudur. Konuralp'in tarihi derinliği ile sinemanın evrensel dili bu buluşmada bir araya geliyor" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sinemanın bir ülkenin gücünü yansıttığını belirterek, Türkiye'nin güçlü bir sinema ülkesine dönüşmesi gerektiğini söyledi. Güven, "Ya üreten bir ülke olacağız ya da sadece abone olan bir ülke. Biz üretmek zorundayız, çünkü bizim bu potansiyelimiz var. Çok büyük bir sinema ülkesiyiz, çok güçlü bir kültürel mirasımız var. O yüzden bu festivalin yeni ve nitelikli filmlerin üretimine vesile olacağını düşünüyorum ve temenni ediyorum. İnşallah bu festival çok yakın bir gelecekte dünyanın sayılı sinema markalarından biri olur" dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık ise festivalin, kentte son yıllarda artan turizm ve kültür yatırımlarının bir sonucu olduğunu dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Festival Başkanı Prof. Dr. Ceyhan Kandemir de, kısa sürede gelen yoğun başvuru sayısının festivale olan ilgiyi ve potansiyeli ortaya koyduğunu ifade etti. Kandemir, festivalin özellikle belgesel sinema ve akademi dünyasıyla sinemacıları buluşturan nitelikli bir köprü olduğunu vurguladı.

Yeşilçam müzikleri konseri beğenildi

Açılış töreninde Düzce Üniversitesi Müzik Bölümü'nün Yeşilçam Film Müzikleri konseri büyük beğeni toplarken, izleyiciler nostaljik parçalara eşlik etti.

Törende katılımcılarla söyleşi gerçekleştiren Hülya Koçyiğit'e Yaşam Boyu Onur Ödülü takdim edildi. Salonu dolduran kalabalığı selamlayarak bir konuşma yapan Koçyiğit, yaptığı konuşmada, "Bugün bizi bir araya getiren, festivale destek verenlere çok teşekkür ediyorum. Bu ilk, inşallah gelenek haline gelsin ve Düzce sinemasına sahip çıksın" şeklinde konuştu.

81 ülkeden bin 312 başvurunun yapıldığı ve dört gün sürecek olan festivalde, başta film gösterimleri ve paneller olmak üzere birbirinden güzel sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek.

Koçyiğit Konuralp'e hayran kaldı

Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçyiğit, açılış töreni sonrası festivale de adını veren Konuralp bölgesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Düzce'nin en önemli kültürel miras değerlerinden olan Antik Tiyatro'yu gezen Koçyiğit, tarihi yapıya hayran kaldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tiyatro alının toprakla dolu olduğunu yaptıkları çalışmalarla tiyatro alanını ortaya çıkarttıklarını ve kazı çalışmalarının hale devam ettiğini belirterek "Çalışmalarımız yüzde 80 tamamlandı şimdi restore edeceğiz" dedi.

Koçyiğit ise "Burada ne güzel konserler olur, tiyatro gösterileri olur çok güzel gerçekten" ifadelerinde bulundu.