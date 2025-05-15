Sinemanın kalbi bu kez Düzce'de atıyor

Düzce Konuralp Film Festivali başladı

DÜZCE - Düzce'de birincisi gerçekleştirilen Uluslararası Düzce Konuralp Film Festivali başladı.

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle kentte ilk defa Uluslararası Düzce Konuralp Film Festivali düzenlendi. Festivalin açılışına Türk sinemasının ünlü isimlerinden Hülya Koçyiğit de katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, festivallerin önemine değinerek, "Festival, sinemanın ve sinemacının bayramıdır. Sinemacılar festivallerde dertleşir; çünkü sinemacılar dertli insanlardır. Derdi olan sinema çeker; derdi olmayanın sineması olmaz. Bizim derdimiz, dijital uygarlığın içinde sinemanın altını çizmektir" dedi.

"Ya üreten ya da abone olan bir ülke olacağız"

Güven, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sineması güçlü olmayan bir ülke yoktur. Amerika uzun yıllar sinema sektöründe en ön plandaydı; ancak son yıllarda bu sektörde çöküşler yaşanıyor. Bunun başlıca nedeni dijitalleşmedir. Dijital platformlarda film sayısı arttı. Artık filmleri sinema salonlarında değil, abone olduğumuz dijital platformlarda izliyoruz. Önümüzde iki seçenek var. ya üreteceğiz ya da onların ürettiklerini dijital dünyada abone olup izleyeceğiz. ya üreten bir ülke olacağız ya da abone olan bir ülke olacağız. Tabii ki üreten ülkeler arasında olacağız"

Türkiye'nin sinema sektöründe büyük bir potansiyeli olduğunu ifade eden Birol Güven, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu tür festivalleri desteklemekten ve katılmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Uluslararası Düzce Konuralp Film Festivali'nin vatana, millete hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yapılanları sanatla taçlandırmak vizyonu yansıtır"

Vali Selçuk Aslan ise Düzce'nin stratejik konumuyla önemli bir şehir olmasının yanı sıra, sunduğu hizmetlerle de marka şehir olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Sanat ve kültür odaklı faaliyetlere ayrı bir önem verdiğimizi özellikle vurgulamak isterim. Biliyoruz ki insanlar kendilerini işleriyle anlatır. Ancak yapılanları sanatla taçlandırmak vizyonu yansıtır. Şehrimizin sanat ve kültür aracılığıyla daha görünür olacağına ve sanatın birleştirici gücünün Düzce'ye değer katacağına yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Festivaller gençler için önemli fırsatlar sunuyor"

Film festivallerinin önemli olduğunu söyleyen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de, "Festivaller, yeni ve farklı eserlerin izleyici ile buluştuğu ve temsil imkanı bulduğu önemli platformlardır. Film festivalleri yapımcılar, oyuncular, eleştirmenler ve özellikle bu alanda kendilerini göstermeye çalışan gençler için önemli fırsatlar sunmaktadır. Şehrimizin böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapması; ulaştığımız seviyenin, sinemaya olan saygımızın ve sanata olan desteğimizin de bir göstergesidir. Düzce; gerek tarihi geçmişiyle, gerekse kültürel birikimiyle sanatın her dalına ilham veren bir şehirdir.

Bizler de Düzce Belediyesi olarak; sanata ve sanatçılarımıza her şartta destek olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Ediz Hun katılacak

Program kapsamında söyleşiler ve finale kalan filmlerin fragmanları gösterildi. 4 gün sürecek festival boyunca filmler Düzce'deki çeşitli sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. Ödüller ise 18 Mayıs'ta, Türk sinemasının önemli isimlerinden Ediz Hun'un katılımıyla sahiplerine takdim edilecek.