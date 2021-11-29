Edirne Araştırmaları Çalıştayı sona erdi - Son Dakika

Trakya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Edirne Araştırmaları Çalıştayı tamamlandı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezi'ndeki çalıştayın değerlendirme oturumunda, kentin tarihi ve kültürel özelliklerinin masaya yatırıldığı çalıştayın bütün oturumlarını ilgiyle izlediklerini belirtti.

Edirne'nin çok önemli bir kent olduğunu vurgulayan Tabakoğlu, "Edirne bir hazine, içerisine girdikçe daha fazla fark ettiğiniz önemli bir değer. Biz bu farkındalığı artırmak için kendi içimizde yaptığımız toplantı ve konferanslarla sürekli konuşuyoruz ama bunu ulusal ve uluslararası düzeye aktarmamız gerekiyor." dedi.

Tabakoğlu, iki üniversitedeki akademisyenlerin bir araya gelerek çalışma yapmasını çok değerli bulduklarını dile getirerek, çalıştaya katkı sunan herkese teşekkür etti.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise çalıştay kapsamında Edirne'nin değerleri ve zenginliği ile neler yapılabileceğinin konuşulduğunu, her oturumda önemli fikirlerin ortaya çıktığını anlattı.

Ortaya çıkan konuların daha da geliştirilebileceğini belirten Ak, şunları kaydetti:

"Konuların bir kısmı lisansüstü tez konusu olarak verilebilir. Bir kısmı bilimsel yayın olarak geliştirilebilir. Gerek burada gerek İstanbul Üniversitesinde konferanslar şeklinde bireysel sunumlar yapılabilir, paneller düzenlenebilir. Ama en önemli kısmı da iki üniversitenin akademik kadrosunun birlikte çalışarak çok verimli işler yapabileceğini gördük. Bundan sonra bu aşı inşallah tutacak. Edirne'miz daha da tanınır ve güzel bir kent haline gelmiş olacak."

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Tarım da çalıştayda tespit edilen konuların daha detaylı ele alınması için sempozyum düzenlemeyi planladıklarını duyurdu.

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu ise Edirne ile ilgili yapılacak çalışmaların önayağını çalıştayda sağlam bir şekilde ortaya koyduklarını ifade etti.