Büyük Sinagogunda caz konseri düzenlendi - Son Dakika
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Büyük Sinagogunda caz konseri düzenlendi

22.05.2022 21:22

Edirne Büyük Sinagogu'nda Vakıflar Haftası kapsamında caz konseri verildi.

Edirne Büyük Sinagogu'nda Vakıflar Haftası kapsamında caz konseri verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Hahambaşılığı Vakfı organizasyonunda düzenlenen konserde piyanist Guy Mintus'a vokalde Naama Nachum, davulda Yonatan Rosen, kontrbasta Oren Hardy eşlik etti.

Mintus, "Şarkıları dünya barışı için" söyleyeceğini ifade ederek icrasını İngilizce, İbranice ve zaman zaman Türkçe gerçekleştirdi.

Yunus Emre'nin "Bana seni gerek seni" ilahisi ile Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü caz formunda seslendiren Mintus konserini piyano solosu ile tamamladı.

İzleyenlerin ayakta alkışladığı şarkıcı ve grup üyelerine protokol üyelerince çiçek takdim edildi.

Bu sırada Türk Musevi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh dinleyenlerin bir şarkı daha istediğini iletmesi üzerine Mintus yeniden sahne aldı ve "Katibim" türküsünü seslendirdi.

Konseri Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Ali Mehmetçik Oğuz, 500. Yıl Vakfı Başkanı Silvyo Ovadya ve davetliler izledi.

Önceki dönem Vakıflar Haftası kutlamalarında da aynı yerde Arjantinli klarnet virtüözü Giora Feidman ile Edirneli klarnet virtüözü Serkan Çağrı, Ladino müziğinin güçlü sesi Yasmin Levy, "Kemanın Cambazı" olarak bilinen Roby Lakatos konser vermişti.

Büyük Sinagogunda caz konseri düzenlendi
Büyük Sinagogunda caz konseri düzenlendi
Büyük Sinagogunda caz konseri düzenlendi
Büyük Sinagogunda caz konseri düzenlendi
Büyük Sinagogunda caz konseri düzenlendi
Büyük Sinagogunda caz konseri düzenlendi
Büyük Sinagogunda caz konseri düzenlendi
Büyük Sinagogunda caz konseri düzenlendi
Büyük Sinagogunda caz konseri düzenlendi

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Kaynak: AA

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