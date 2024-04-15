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Şehirdeki Arapça tabelalar bir bir sökülüp atılıyor

Edirne'de bayramda tonlarca 'tava ciğer' tüketildi

Ziyaretçilerin öğle ve akşam yemekleri tava ciğer oldu

EDİRNE - Ramazan Bayramı tatilinde 100 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Edirne'de tonlarca tava ciğer tüketildi. Tava ciğer yemek için restoranların önünde saatlerce metrelerce uzunlukta sıra bekleyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi.

Tarih ve turizm kenti Edirne'de, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı. Tarihi eserleri, müzeleri, doğal güzellikleri, tarihi çarşıları ve coğrafi işaretli yöresel lezzetleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı olan kent, bayram tatilinde İstanbul başta olmak üzere çevre illerden, Balkanlardan ve Avrupa'daki gurbetçilerle birlikte binlerce turist ağırladı.

"Ciğercilerde uzun kuyruklar oluştu"

Sabahın erken saatlerinde Edirne'ye akın eden turistler, ziyaretlerinin ardından kentin meşhur lezzeti tava ciğer yemek için soluğu restoranlarda aldı. Restoranların önünde onlarca metre uzunluğundaki sıranın kendilerine gelmesini bekleyen vatandaşların, bekleme süresi zaman zaman bir saati aştı. Saatlerdir sıranın kendisine gelmesini bekleyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk, havadan görüntülendi.

"Tonlarca ciğer satıldı"

Bayram boyunca 100 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Edirne'de tonlarca ciğer tüketildi. Bayram tatilinde binlerce kişinin öğle ve akşam yemeklerinde tercihi tava ciğeri ve kuru acı biber ikilisi oldu. Ciğercilerin müşterilerine yetişmekte zorlandığı Edirne'de, ziyaretçilerin çoğu İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale'dendi.

Edirneli ciğerci Bahri Dinar, " Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından yüzbinlerce ziyaretçi Edirne'ye akın etti. Biz de kendilerine tonlarca tava ciğer ikram ettik" açıklamasında bulundu.

Bir başka ciğerci Uğurcan İmrak da, bayram tatili boyunca Edirne'de tonlarca tava ciğer satıldığını ve esnafın yüzünün güldüğünü belirtti.