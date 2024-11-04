Edirne\'de Kadınlar Lezzet Yarıştı

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Edirne'de kadınlar en lezzetli yemeği yapmak kıyasıya için yarıştı

Edirneli kadınlar en lezzetli yemeği yapmak için hünerlerini sergilerdiler

EDİRNE - Edirne'de düzenlenen Gastronomi Festivali'nde yemek yarışmasına katılan 8 ev hanımı en lezzetli "Kaburga etli lahana salma" yemeğini yapmak için kıyasıya mücadele etti.

1-3 Kasım tarihleri arasında Edirne Valiliği tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nin" son gününde çeşitli kategorilerde yemek yarışmaları yapıldı.

8 ev hanımı arasında gerçekleşen yarışmada kadınlar bütün hünerlerini sergileyerek, Edirne'ye özgü olan en lezzetli "Kaburga etli lahana salma" yemeği için kıyasıya yarıştı.

Karaağaç'taki tarihi tren garı alanında düzenlenen festivalde jüri üyeleri, kadınların hazırladıkları yemekleri sunum, lezzet, teknik ve hijyen açısından değerlendirerek puanlama yaptı.

Birbirinden renkli görüntülerin yaşandığı festivalde yarışmaya katılan sürpriz isim 72 yaşındaki Bedriye Aladağ, birinci olarak çeyrek altının sahibi oldu.

Batı Trakya'dan Edirne'ye 1968 yılında göç ettiğini söyleyen Aladağ, katıldığı her yarışmadan dereceye girdiğini ve mutlu olduğunu ifade etti.

Diğer yarışmacılardan ikinci olan Şenay Sağlam ve üçüncü olan Remziye Korkan'da 24 ayar altınla ödüllendirildi.

Yarışma daha sonra yapılan yemeklerin ikram edilmesiyle son buldu.

"Her sene yarışmalara katılırım ödül alırım"

Yarışmanın birincisi Bedriye Aladağ, her zaman yemek yaptığını belirterek, "Yemeklerimi çok lezzetli yaparım. Her sene yarışmalara katılırım, ödül kazanırım. Çok heyecanlanıyorum ben buraya gelince. Bu garda eşyalarımı aldım. Buraya Batı Trakya'dan trenle birlikte geldim. Buraya yeni bir hayata başladım. Bugün burada geçmişi yad ediyorum. Bugün bu sahneye çıkıp birinci oldum. Orada hatıralarım kaldı bırakıp geldim. Çeyizimi teslim aldım bu garda. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz" dedi.

"Tüm Türkiye Osmanlı Mutfağını artık daha iyi tanıyacak"

Edirne'nin uzun yıllar boyunca Osmanlı Cihan Devleti başkentlik yaptığını ifade eden yarışmacılardan Şükriye Bilgiç, "Edirne Osmanlı'ya uzun yıllar başkentlik yapmış bir şehir olarak mutfağı çok zengin bir şehrimiz. Unutulmaya yüz tutan bu yemeklerimiz de bu yeni basılan kitabımızla birlikte gün yüzüne çıkıyor. Çok güzel yemekler, bütün herkesin bu yemekleri tatması tabii ki çok önemli. Biz burada buna öncelik yaptığımızı düşünüyoruz. Tüm Türkiye artık Osmanlı mutfağını çok iyi tanıyacak. Yurtdışından gelen birçok turistimiz oldu diğer illerden yakın çevreden ve uzak illerden gelenler de oldular. Herkes çok güzel buldular yarışmayı. Her ilde olabilir diyorlar aslında. Çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah devam edecek bu şekilde" dedi.

"Bu atmosferi solumak benim için çok heyecan verici"

Yarışmacılardan Gülseren Topçu da, "Bu çok güzel bir şey. Edirne adına ve yurt dışından gelenler adına. Bu atmosferi solumak benim için çok heyecan verici. Ne yemek yapacağımız sürpriz. Bu daha da heyecan veriyor bana. Yemek yapmayı çok seviyorum. Edirneliyim. Bir çocuk annesiyim ve burada bulunmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.