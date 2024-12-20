Edirne'de Roman Klip Çekimleri Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne'de Roman Klip Çekimleri Başladı

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Edirne'nin ünlü ismi Çeribaşı Fikri Ocak, Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'ne davet için 9/8'lik ritimlerle roman müziği eşliğinde klip çekimlerine başladı. Çekimler Saraçlar Caddesi'nde renkli görüntülerle gerçekleştirildi.

20.12.2024 17:51  Güncelleme: 18:08
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Roman Çeribaşı'nın 9/8'lik klip çekimlerinde renkli görüntüler ortaya çıktı

EDİRNE - Edirne'nin simge isimlerinden birisi olan ve rengarenk kıyafet giyinen Çeribaşı Fikri Ocak'ın 'Roman Klip' çekimleri başladı. 9/8'lik ritimler eşliğinde çekilen klip sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Rengarenk kıyafetlerle cadde ve sokakları dolaşarak davul-zurna eşliğinde vatandaşları Kakava ve Hıdrellez Şenliklerine davet eden Çeribaşı Fikri Ocak, bu kez Edirne'nin tanıtımına katkı sağlamak için harekete geçti. Ocak'ın klip çekimi açık hava konserine dönünce renkli görüntüler ortaya çıktı.

Hem Edirne'nin tanıtımına hem de esnafa katkı sağlamak istediğini ve bir 'Roman Klibi' yapmaya karar verdiğini söyleyen Ocak, projesinin başlangıcını kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'nde yaptı. 9/8'lik ritimler eşliğinde roman müziklerinin çalındığı çekimler, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Vatandaşlar hem bu anları telefonlarına kaydetti, hem de oyun havalarına eşlik ederek eğlendi.

Roman temsilcisi olarak Roman klibi yaptığını söyleyen Çeribaşı Ocak, "Edirne'de Tarihi Alipaşa Ortakapı'nın arkasındaki ciğercilerin orada ve tarihi mekanlarda çekim yapacağız. Bu tür faaliyetler devam edecek. Aklıma bu şekilde bir proje geldiğinde valilik, emniyet ve belediye başkanı ile görüştüm. Hem Edirne'ye turist olarak gelen yabancılara bir program yapmak, hem de esnafımızın para kazanmasına katkı sağlamak istedik" dedi.

Klip çekimleri ilerleyen günlerde kentin tarihi ve turistlik noktalarında devam edecek.

Edirne\'de Roman Klip Çekimleri Başladı
Kaynak: İHA

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