Edirne'de sonbahar renkleri Karaağaç ve Söğütlük'te görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne'de sonbahar renkleri Karaağaç ve Söğütlük'te görsel şölen oluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Edirne\'de sonbahar renkleri Karaağaç ve Söğütlük\'te görsel şölen oluşturdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Edirne\'de sonbahar renkleri Karaağaç ve Söğütlük\'te görsel şölen oluşturdu
Haber Videosu

Edirne'de sonbaharın gelişiyle ağaçların sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünmesi kentte görsel şölen oluşturdu. Karaağaç Mahallesi ve Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki manzaralar ziyaretçilerin ilgisini çekti; renk cümbüşü havadan da görüntülendi.

Edirne'de sonbaharın gelişiyle birlikte ağaçlar sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünürken, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinde ortaya çıkan manzaralar görsel şölen oluşturdu. Özellikle Karaağaç Mahallesi ve Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki sonbahar manzaraları ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Yunanistan sınırında bulunan Edirne Karaağaç Mahallesi'nde asırlık ağaçların sonbahar renklerine bürünmesiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Meriç Nehri ve üzerindeki tarihi Meriç Köprüsü, Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi ile tarihi tren garı ve çevresi, mevsimin renkleriyle farklı bir görünüme kavuştu.

Osmanlı döneminde İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan demir yolu hattının önemli duraklarından biri olan tarihi Karaağaç Tren Garı da sonbahar manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekti. Gar binasının yanında sergilenen nostaljik kara tren, bölgenin tarihi atmosferine ayrı bir güzellik kattı. Karaağaç'taki renk cümbüşü havadan da görüntülendi.

"Güzel havayı değerlendirmek istedik"

Kırklareli'nden Edirne'ye gezmeye gelen Gözdenur Alyürük, güzel havayı fırsat bilerek kenti gezdiklerini söyledi.

Öykü Akalın ise sonbaharın son günlerini değerlendirmek istediklerini belirterek, Edirne'de güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerKültür SanatTurizmEdirneMeriçŞölenYaşamDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
1 milyon TL’lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi 1 milyon TL'lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın’dan miras açıklaması Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın'dan miras açıklaması
ABD’de uçuşlar neden durdu Stephen King’in yanıtı uzaylılar ABD'de uçuşlar neden durdu? Stephen King'in yanıtı uzaylılar
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 Ocak’ta her şey değişecek Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek
Bakan Çiftçi’den 487 bin kişiyi ilgilendiren uyarı Belgeler geçersiz hale gelecek Bakan Çiftçi'den 487 bin kişiyi ilgilendiren uyarı! Belgeler geçersiz hale gelecek
Altında hesaplar altüst oldu Dev banka bir ayda ikinci kez düğmeye bastı Altında hesaplar altüst oldu! Dev banka bir ayda ikinci kez düğmeye bastı
13:43
Eşine ve 3 çocuğuna kabusu yaşattı Özel harekat devreye girdi
Eşine ve 3 çocuğuna kabusu yaşattı! Özel harekat devreye girdi
13:37
A Milli Takım’da deprem Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı
13:30
Okan Buruk’a kötü haber Fiorentina kararını verdi
Okan Buruk'a kötü haber! Fiorentina kararını verdi
13:20
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler Polis harekete geçti
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler! Polis harekete geçti
13:04
Dirk Kuyt’a servet gibi tazminat İşte ödenen para
Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para
12:41
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi! Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
12:38
Prof. Gürüz’e “midyeci“ soruşturması: Mardinli vekile ne yazmıştı
Prof. Gürüz'e "midyeci" soruşturması: Mardinli vekile ne yazmıştı?
12:10
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 14:02:04. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de sonbahar renkleri Karaağaç ve Söğütlük'te görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android