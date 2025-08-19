Edirne'de Tarihi Restorasyon Tamamlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Edirne'de Tarihi Restorasyon Tamamlanıyor

19.08.2025 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki 6 asırlık Havlucular Hanı ve Mezitbey Hamamı'nın restorasyonu eylülde tamamlanıyor.

EDİRNE'de 6 asırlık Havlucular Hanı ile Mezitbey Hamamı'ndaki restorasyon çalışmaları, eylül sonu itibarıyla tamamlanıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, "Burada bir hamamı restore ettik, Mezitbey Hamamı'nı. Ayrıca 21 tane dükkan var, bu 21 dükkanın restorasyonu devam ediyor. Orijinal olmayan, daha sonra eklentiler yapılmıştı, onları kaldırdık. Duvarlarını yeniden yaptık" dedi.

Yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen Selimiye Camisi'nde 2021'de başlatılan restorasyon çalışmaları sürerken, meydan düzenlemesi 2022'de tamamlandı. Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nin çevresindeki yapılar da eş zamanlı onarıma alındı. Bu kapsamda Selimiye Meydanı'nda, 1441 yılında Mezit Bey tarafından yaptırılan 6 asırlık Havlucular Hanı ile Mezitbey Hamamı'nda da Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2023 yılının Aralık ayında çalışma başlatıldı. Söz konusu 2 yapıyla ilgili tamamlanan ihale sürecinin ardından restorasyon çalışmalarına, 2024 yılının Şubat ayında başlandı.

'SELİMİYE CAMİ'MİZİN RESTORASYONU BİTMEK ÜZERE'

Bünyesinde toplam 21 dükkan ve 1 hamamı barındıran tarihi yapıda devam eden çalışmaları inceleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, yetkililerden bilgi aldı. Vali Sezer, "Burası hemen Selimiye Camisi'nin karşı tarafında, bahçesinde yer alan ve tarihi olarak da çok önemli hanlarımızdan bir tanesi. Burasını Çevre ve Şehircilik Bakanımızın destekleriyle beraber restore ettiriyoruz ve restorasyonla birlikte de Edirne'mize yakışan bir hana inşallah dükkanlarla beraber kavuşmuş olacağız. Buranın şu önemi var; malumunuz Selimiye'nin bahçesi restore edildi, yapıldı. Şu anda Selimiye Cami'mizin restorasyonu da bitmek üzere. Burası kalmıştı. Burayı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan rica ettik, o da destek verdi, bu kapsama aldı, ihalesini yaptık ve burayı da inşallah eylül ayının sonu itibarıyla de bitirmiş olacağız ve Edirne'mize gelen ziyaretçilerimize orijinal haliyle beraber inşallah kavuşturmuş olacağız" dedi.

'ORJİNALE UYGUN ŞEKİLDE HİZMETE GİRECEK'

Hamamın ve dükkanların tamamının restore edildiğini belirten Sezer, "Burada bir hamamı restore ettik, Mezitbey Hamamı'nı. Ayrıca 21 tane dükkan var, bu 21 dükkanın restorasyonu devam ediyor. Orijinal olmayan, daha sonra eklentiler yapılmıştı, onları kaldırdık. Duvarlarını yeniden yaptık. Çarşıya matuf ön yüz duvarlarını yeniden yaptık. İnşallah dediğim gibi eskisinden çok daha güzel, ecdadın bize bırakmış olduğu bu güzel mirasa uygun, orijinaline uygun bir şekilde bu 21 dükkanımız ve hamamımız, Edirne'mizin ve ülkemizin hizmetine girmiş olacak" diye konuştu.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Selimiye Cami, Selimiye Cami, Selimiye Cami, Kültür Sanat, Yunus Sezer, Edirne, Kültür, Eylül, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de Tarihi Restorasyon Tamamlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü 17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı
CHP’li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı Gerçek bambaşka çıktı CHP'li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul’daki suç örgütü operasyonunda 10 kişi için tutuklama talebi İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 10 kişi için tutuklama talebi
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe’ye transfer oluyor Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 15:49:31. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Tarihi Restorasyon Tamamlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.