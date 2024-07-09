Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Balkan Ülkelerinden Gelen Öğrencilere Konser Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Balkan Ülkelerinden Gelen Öğrencilere Konser Verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Balkan ülkelerinden gelen öğrencilere konser verdi. Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen yaz kampı programı kapsamında gerçekleşen konserde, solistler Sebati Balkan ve Yeşim Birgin birçok eseri seslendirdi. Konser, Edirne Vali Yardımcısı, kaymakam, milli eğitim müdürü, gençlik ve spor il müdürü ve çocuk evleri sitesinde kalan çocukların katılımıyla gerçekleşti.

09.07.2024 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca, Balkan ülkelerinden gelen öğrencilere konser verildi.

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından 11 Balkan ülkesinden 305 öğrencinin katılımıyla düzenlenen yaz kampı programı sürüyor.

Program kapsamında Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarında sahne aldı.

Solistler Sebati Balkan ve Yeşim Birgin, "Çıkayım gideyim Urum eline", "Drama Köprüsü" ve "Selanik türküsü" gibi birçok eserin yer aldığı repertuvarı seslendirdi.

Misafir öğrenciler bazı eserlere eşlik etti.

Konsere Edirne Vali Yardımcısı ve Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar katıldı.

Solist Sebati Balkan, AA muhabirine Balkanlar'dan gelen soydaş öğrencilerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Balkan ülkelerinde de konserler verdiklerini belirten Balkan, "Onları çok seviyoruz ve bizleri çok misafirperver karşılıyorlar. Dolayısyıla bizleri gördüklerinde çok mutlu oluyorlar." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği, Gençlik, Rumeli, Edirne, Çocuk, Spor, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Balkan Ülkelerinden Gelen Öğrencilere Konser Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:26 Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 14:56:24. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Balkan Ülkelerinden Gelen Öğrencilere Konser Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement