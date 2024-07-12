Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu Yaz Kampı Son Buldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu Yaz Kampı Son Buldu

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen yaz kampı sona erdi. 11 ülkeden 305 öğrencinin katıldığı kamp boyunca öğrenciler Selimiye Camisi'ni gezdi ve kentin tarihi yapılarını ziyaret etti. Misafir öğrenciler ayrıca Gökçetepe Tabiat Parkı ve Çanakkale Şehitliği'ni de gezdi. Kamp kapsamında sportif ve kültürel etkinlikler düzenlendi ve deneyler yapıldı.

12.07.2024 12:14
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Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen yaz kampına katılan öğrenciler Selimiye Camisi'ni gezdi.

Balkan Şehirleri İş Birliği Platformu Öğrenci Yaz Kampı'na 11 ülkeden 305 öğrenci katıldı.

Kampın son gününde öğrenciler kentteki tarihi yapıları ziyaret etti.

Restorasyon çalışmaları süren Selimiye Camisi'ni ziyaret eden öğrencilere, Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Yılmaz Kahrıman bilgi verdi.

Selimiye Arastası'nda alışveriş yapan misafirler, Selimiye Meydanı'nı da gezerek fotoğraf çektirdi.

Kuzey Makedonya'dan gelen Cansever Hekiç, AA muhabirine, Edirne'yi çok beğendiğini söyledi.

Yaz kampı kapsamında hem kenti gezdiklerini hem de birçok faaliyete katıldıklarını anlatan Hekiç, "Ülkeme dönünce de Edirne'yi anlatacağım, tanıtacağım. Selimiye Camisi çok muhteşem bir yapı, çok beğendik. Görmeyi çok istiyordum. Üniversiteyi de burada okumak istiyorum, çok beğendim." dedi.

Aynı ülkeden Fatma Zekir de Selimiye'nin mimarisinden çok etkilendiğini belirtti.

Kenti hayranlıkla gezdiklerini ifade eden Zekir, "Kuzey Makedonya'da yaşayan Türkler Edirne'yi çok seviyor. Ben de üniversiteyi burada okumak istiyorum." diye konuştu.

Misafir öğrenciler 8 Temmuz'da başlayan kamp programı kapsamında kentteki tarihi ve kültürel yerlerin yanı sıra Gökçetepe Tabiat Parkı ve Çanakkale Şehitliği'ni de gezdi.

Sportif ve kültürel etkinliklere katılan öğrenciler, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarında deneyler yaptı.

Kamp bugünkü gezi programının ardından sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu Yaz Kampı Son Buldu - Son Dakika

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