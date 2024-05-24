Efes Antik Kenti'nde gece ziyaretçi sayısı 40 bini aştı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Efes Antik Kenti'nde gece ziyaretçi sayısı 40 bini aştı

Efes Antik Kenti\'nde gece ziyaretçi sayısı 40 bini aştı

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Efes Antik Kenti'ndeki gece ziyaretçi sayısının 40 bini aştığını söyledi. İnan, antik kentin turizmde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti ve gençleri geceleyin Efes Antik Kenti'ni görmeye davet etti. İzmir'deki turizm yatırımlarına önem verildiğini vurgulayan İnan, turizmi canlandırmak için çalışacaklarını ifade etti.

24.05.2024 23:19
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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Efes Antik Kenti'ndeki gece ziyaretçi sayısının 40 bini aştığını söyledi.

Efes Antik Kenti'ni ziyaret eden İnan, yaptığı açıklamada, antik kentin turizmde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Gündüz yaklaşık 12-13 bin ziyaretçi alan bölgede 6 Nisan'da gece müzeciliğinin hayata geçmesiyle buna 3 bin ziyaretçi daha eklendiğini kaydeden İnan, "Ziyaretçi sayımız 40 bini aştı. Gençlerimizin ve hemşehrilerimizi geceleyin Selçuk Efes Antik Kenti görmeye davet ediyorum." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının İzmir'deki yatırımlara çok önem verdiğini kaydeden İnan, "İzmir'de turizm konusunda birçok hizmetimiz var, saymakla bitmez. Daha fazla ilerlemeye devam edecek. İzmirimizin potansiyelini, hükümetimiz daha fazla ön plana çıkartmaya devam edecek. Bunun için bizler de milletvekilleri olarak hemşehrilerimizle birlikte turizmi canlandıracak hangi konu varsa bu konuda öncü olmaya kararlıyız." diye konuştu.

Celsus Kütüphanesi ile Agora Meydanı, Kuretler Caddesi, Domitian Tapınağı, Trajan Çeşmesi'ni gezen ve hatıra fotoğrafı çektiren İnan, antik kenti gezen vatandaşlarla konuştu.

İnan'a İzmir İl Kültür Turizm Müdür Vekili Fahrettin Kerem Çevik, AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Efes Antik Kenti'nde gece ziyaretçi sayısı 40 bini aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efes Antik Kenti'nde gece ziyaretçi sayısı 40 bini aştı - Son Dakika
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