Efes Müzesi'nde Antik Eserler Sergileniyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Efes Müzesi'nde Antik Eserler Sergileniyor

Efes Müzesi\'nde Antik Eserler Sergileniyor

İzmir Selçuk'taki Efes Müzesi, Miken’den Osmanlı’ya uzanan eserlerle zengin bir tarihi sunuyor.

01.05.2025 13:35
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İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan Efes Müzesi, bünyesinde bulunan yaklaşık 4 bin eserle ziyaretçilerine, antik Yunan tarihinin erken dönemlerini oluşturan Miken uygarlığının milattan önce 1600-1100 döneminden başlayarak Osmanlı dönemine kadar uzanan geniş bir tarihsel yelpaze sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzede, Efes ve çevresindeki antik kentlerde yürütülen kazılardan çıkarılan eserler tematik bir düzende sergileniyor.

Miken'den Osmanlı'ya uzanan geniş bir tarihsel sürece ait eserlerin olduğu müzede, Efes Artemis heykelleri kültürel ve sanatsal değeriyle ön plana çıkıyor.

Artemis heykellerinin yanı sıra Yamaçevler kazısında bulunan Roma İmparatoru ve filozof Marcus Aurelius'un büstü, fildişinden yapılmış İmparator Trajanus Frizi ve Kuretler Caddesi'nde bulunan Eros başı da müzede görülmesi gereken eserler arasında yer alıyor.

Müzenin orta bahçesini oluşturan kısmında, eski Türk yerleşim birimlerindeki ticaret yaşamı ve çeşitli el sanatları sergileniyor. Başka bir bölümde ise Antik Çağ'dan başlayarak Osmanlı dönemini de kapsayan elektron, altın, gümüş, bakır sikkeler ve takılar yer alıyor.

"Ziyaretçilerimiz bu heykeller karşısında derin bir hayranlık duyuyor"

Efes Müzesi Müdürü Murat Kaleağasıoğlu, AA muhabirine, tanrıça Efes Artemis'in Yunan mitolojisindeki Artemis'ten farklı olarak Anadolu'nun ana tanrıçası Kybele'nin özelliklerini taşıdığını söyledi.

Efes Artemis'inin doğurganlık ve bereketi simgelediğini belirten Kaleağasıoğlu, şöyle konuştu:

"Büyük Artemis heykelinin, özelliği başında 'Polos' adı verilen bir tacı var. Üzerinde doğurganlığı ve bereketi simgeleyen yumrular bulunuyor. Eteğinde, Efes'in önemli sembollerinden olan arı motifleri yer alıyor. Güzel Artemis heykelinde ise boynunda Zodyak kuşağı ve geyikler bulunuyor. Ziyaretçilerimiz bu heykeller karşısında derin bir hayranlık duyuyor. Büyük Artemis ve Güzel Artemis heykelleri, 1954 yılındaki Efes kazılarında, 'Prytaneion' adı verilen ve günümüzde belediye binasına karşılık gelebilecek bir resmi yapıda bulunmuş ve müzemize getirilmiştir. O dönemden beri müzemizde sergilenmektedirler. Ziyaretçilerimiz bu heykeller karşısında derin bir hayranlık duyuyor."

Efes Müzesi'nde yer alan eserlerin Çeşme Buluntuları, Yamaçevler, Çağlar Boyu Efes, Artemis Tapınağı Buluntuları ve Efes Artemisi ve İmparator Kültü gibi salonlara ayrıldığını belirten Kaleağasıoğlu, müzenin tarih meraklıları için bütüncül bir deneyim sunduğunu ifade etti.

Ziyaretçi artıyor

Kaleağasıoğlu, ziyaretçi sayısında her yıl artış yaşandığını dile getirerek, "2024 yılında 250 bin kişi müzeyi ziyaret etti. 2025 yılının ilk üç ayında ziyaretçi sayısı 21 bine ulaştı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında bir artış meydana geldi." diye konuştu.

Efes Antik Kenti veya çevresindeki kazılardan çıkan eserlerin belgelenme, restorasyon ve koruma işlemlerinden sonra sergilendiğini belirten Kaleağasıoğlu, sıcaklık ve nem gibi fiziksel koşulların sürekli kontrol edildiğini, eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması için titizlikle çalışıldığını sözlerine ekledi.

Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığının Cumhuriyetin 102'nci yılı için hayata geçirilen "102. Yılda 100+2 Süreli Sergi" projesi kapsamında 18 Mayıs itibarıyla "Taş Baltadan SİHA'ya" adlı özel bir sergiye de ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA

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