Eğriköy Höyük Kazısı Başladı - Son Dakika
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Eğriköy Höyük Kazısı Başladı

Eğriköy Höyük Kazısı Başladı
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Kayseri'de Eğriköy Höyük kazıları, ticaret ve madencilik ilişkilerini ortaya çıkaracak.

Kayseri'de bu yıl başlayan Eğriköy Höyük kazısının, Kültepe merkezli ticaret ağlarının Toroslar, Kilikya ve Akdeniz'e uzanan bağlantılarındaki rolünün anlaşılmasına katkı sağlanması bekleniyor.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilhisar ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekin Kozal başkanlığındaki heyet tarafından başlatılan arkeolojik kazı ve araştırmalara, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kapadokya Alan Başkanlığı, Yeşilhisar Kaymakamlığı ve Yeşilhisar Belediyesi destek veriyor.

Bölgede yürütülen çalışmalarla, yerleşimin ticari ve ekonomik ilişkilerinin yanı sıra madencilik faaliyetlerinin bu ağ içindeki rolünün ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Tunç Çağı boyunca iskan gördüğü bilinen Eğriköy Höyük'te, demir ve bakır madenciliğine ilişkin bulgulara rastlanması, yerleşimin madencilik faaliyetleri açısından önemini artırıyor.

Yerleşimin Toros Dağları eteklerindeki maden kaynaklarına yakınlığı da arkeolojik araştırmaların başlıkları arasında yer alıyor.

Eğriköy çevresindeki zengin demir yatakları, höyüğün geçmişteki madencilik ve ticaret ağları içindeki potansiyel rolüne ilişkin önemli ipuçları sunuyor.

Eğriköy'ün tarihsel önemini artıran bir diğer bulgu ise 1930'lu yıllarda höyükte veya yakın çevresinde bulunan iki yazıtlı blok. Demir Çağı'na tarihlenen ve üzerinde Anadolu hiyeroglif yazısı bulunan blokların arkeolojik ve tarihsel bağlamının araştırılmasıyla, bölgenin Demir Çağı'ndaki siyasi, jeopolitik ve kültürel yapısına ilişkin yeni bilgilere ulaşılması amaçlanıyor.

Kazı ve araştırmaların, Eğriköy'ün yalnızca yerel tarih açısından değil, Kültepe merkezli ticaret ağlarının Toroslar, Kilikya ve Akdeniz'e uzanan bağlantılarındaki rolünün anlaşılması bakımından da önemli katkılar sunması bekleniyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kazı alanını ziyaret ederek, yürütülen arkeolojik çalışmalara ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun'dan bilgi aldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Madencilik, Akdeniz, Kilikya, Kayseri, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Eğriköy Höyük Kazısı Başladı - Son Dakika

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