Elazığ'da çömlekler minik ellerde şekilleniyor - Son Dakika
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Elazığ'da çömlekler minik ellerde şekilleniyor

01.06.2022 11:29

Elazığ'da çömlekler minik ellerde şekilleniyorELAZIĞ Elazığ'da yaşayan Murat Yıldız, annesinin kurduğu çanak çömlek atölyesinde 11 yaşından beri çalışarak usta oldu.

Elazığ'da çömlekler minik ellerde şekilleniyor

ELAZIĞ Elazığ'da yaşayan Murat Yıldız, annesinin kurduğu çanak çömlek atölyesinde 11 yaşından beri çalışarak usta oldu. Çocukluğunda çamurla uğraşmanın yaşattığı mutluluğu Elazığ'da bulunan minik öğrencilere de yaşatmak isteyen Yıldız, her hafta farklı okullardan bir anasınıfını ağırlayarak vazo, kalemlik ve küçük minyatür gibi birçok ürün yapma fırsatı sunuyor.

Elazığ'da yaşayan 23 yaşındaki Murat Yıldız, annesinin dört bileziği ve devletten aldığı destek ile kurduğu çanak çömlek atölyesinde 11 yaşından bu yana çalışarak usta oldu. Çocukluğunda çamurla uğraşmanın yaşattığı mutluluğu Elazığ'da bulunan minik öğrencilere de yaşatmak isteyen Yıldız, her hafta farklı okullardan bir anasınıfını atölyesinde ağırlamaya başladı. Aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden olan çanak çömlek ustalığını yaşatmaya çalışan Yıldız, atölyeye gelen miniklerle vazo, kalemlik ve küçük minyatür gibi birçok ürün yapıyor. Atölyeye gelen miniklere ilk önce mesleğin tarihçesini anlatan Yıldız, daha sonrasında ise minikleri tornaya alarak verdiği çamurları kendi hayal güçlerine göre tasarlamasını isteyerek ürün şekillendirmesini yapıyor. Tornada şekillenen ürünlerin pişirildikten sonra okula teslim edildiğini aktaran Yıldız, öğrenciler daha sonra etkinlikler çerçevesinde ürünleri boyayarak evlerine götürdüğünü kaydetti.

Mesleğe 11 yaşında başladı

Annesinin kurduğu atölyede 11 yaşında çömlekçiliğe başladığını aktaran Murat Yıldız, "Çanak, çömlek mesleği bildiğiniz gibi unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olduğu için benim amacım da bu mesleği unutulmaya yüz tutmuş değil tekrardan canlanmış ve yeni nesle hitap eden bir şekilde sunmaktır. Bunun için yeni nesle hitaben anaokulları ile çalışmaya başladık. Her yaş grubuna hitap ederek kurslar veriyorum. Her hafta farklı okulları eğitime alarak onlara mesleğimizi tanıtıyorum. Ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bu süre zarfında ilerleme kaydederek daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Gelen arkadaşlara torna eğitimi veriyorum. Her hafta farklı okulları ağırlayarak onlara torna eğitimi veriyorum. Gelen arkadaşlara başta mesleğimizi ve tarihçesini anlatıyorum. Daha sonra önlerine çamurları bırakarak torna eğitimine geçiyoruz. Başta masamızda normal çalışmamızı yapıyoruz. Arkadaşların hayal güçlerine göre neler çıkarabileceklerini görerek ona göre de tornada şekiller verdiriyorum" dedi.

"Çamurun oyun hamuruna benzediği için onların ilgisini çekebileceğini düşündüm"

Masadaki çalışmalar bittikten sonra minikleri teker teker tornaya aldığını ifade eden Yıldız, "Torna çalışmalarını yaptırıyorum. Tornada çalışmaları yaptıktan sonra onları kurumaya bırakıyoruz. Kuruma aşamasından sonra da fırınlama aşamamız oluyor. Fırınlama aşamasından sonra da ürünleri tekrar öğrencilere gönderiyorum. Arkadaşlar isterlerse kendi ailelerine hediye edebiliyorlar veya kendileri de günlük hayatta kullanabiliyorlar. Benim etkinliği yapmadaki amacım ise şuydu, 11 yaşımdan beri annemden aldığım eğitimleri anaokulu öğrencilerine yansıtmaktır. Onlarında bu duyguları yaşamasını, nasıl yapıldığını görmelerini isterim. Çamur da oyun hamuruna benzediği için onların ilgisini çekebileceğine ve bu şekilde tarihimizi daha güzel anlatabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Harput Anaokulu öğrencilileri ise atölyede olmaktan ve çanak çömlek yapmaktan çok keyif aldıklarını belirtti.

Elazığ'da çömlekler minik ellerde şekilleniyor
Elazığ'da çömlekler minik ellerde şekilleniyor
Elazığ'da çömlekler minik ellerde şekilleniyor
Elazığ'da çömlekler minik ellerde şekilleniyor

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Elazığ'da çömlekler minik ellerde şekilleniyor - Son Dakika


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