Elazığ'da Cumhuriyetin 101. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Elazığ'da Cumhuriyetin 101. yılı coşkuyla kutlandı

Elazığ'da Cumhuriyetin 101. yılı coşkuyla kutlandı Cumhuriyet'in 101. yılı ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da coşkuyla kutlandı.

29.10.2024 19:28
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Elazığ'da Cumhuriyetin 101. yılı coşkuyla kutlandı

ELAZIĞ - Cumhuriyet'in 101. yılı ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da coşkuyla kutlandı. Törende, F-16 ve F-4 Muharip uçakları ise vatandaşları selamladı.

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da coşkuyla kutlandı. Bu çerçevede eski Öğretmenevi önünde tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Vali Numan Hatipoğlu, günün anlam ve önemini ifade eden konuşmayı gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından program, öğrencilerin şiirlerini okuması ve halk oyunları gösterisi ile devam etti. Daha sonra Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı gösteri yaparken F-16 ve F-4 Muharip uçakları ise uçuşla vatandaşları selamladı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, kahraman ecdadımızın canını feda ederek kazandığı bu büyük zafer, sadece Türk milletinin değil, dünya tarihinin de en önemli dönüm noktalarından biridir. Türk İstiklal Savaşı, emperyalizme karşı bir kurtuluş savasının nasıl verilmesi gerektiğini tüm dünyaya göstermiş ve pek çok ülkenin bağımsızlık savaşına ilham kaynağı olmuştur. TBMM'nin kurulmasına giden yol, TBMM Hükümetinin kurulması, Kuva-yi Milliye'nin düzenli orduya dönüştürülmesi ve TBMM Orduları adını alması hep kurucu kadronun ne kadar büyük bir ufka sahip olduklarını göstermektedir. Tarih boyunca her zaman hür yaşamış olan asil Türk milleti, yaşadığı her türlü olumsuzluk ve imkansızlığa rağmen umutsuzluğa kapılmadan, vatan topraklarına ve bağımsızlığımıza göz diken işgalcilere karşı kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle hep birlikte verdiği şanlı mücadeleyi Cumhuriyet ile taçlandırmış, hürriyet ve istiklaline asla pranga vurulamayacağını, tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir" dedi.

Program, geçiş töreni ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Elazığ'da Cumhuriyetin 101. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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