Elazığ'da Fırat'ın Türküsü Korosu Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Elazığ'da Fırat'ın Türküsü Korosu Kuruldu

Elazığ'da 20 gönüllü öğretmen, TRT repertuvarından eserleri seslendiren 'Fırat'ın Türküsü' korosunu kurdu.

23.02.2025 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 20 gönüllü öğretmenden "Fırat'ın Türküsü" korosu: TRT repertuvarındaki eserler seslendiriliyor

ELAZIĞ - Elazığ'da, çoğunluğu öğretmenlerden oluşan 20 gönüllü müziksever, geleneksel ezgileri yaşatmak amacıyla bir araya gelerek "Fırat'ın Türküsü" Türk Halk Müziği Korosu'nu kurdu. TRT repertuvarındaki eserlerin seslendirildiği koroda, unutulmaya yüz tutmuş türkülerden Harput Musikisine kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yapılıyor.

Elazığ'da kurulan "Fırat'ın Türküsü" Türk Halk Müziği Korosu, bölgenin kültürel mirasını yaşatmak için gönüllü öğretmenlerin bir araya gelmesiyle oluşturuldu. Koro, TRT repertuvarında yer alan eserleri seslendirerek, Yukarı Fırat coğrafyasının unutulmaya yüz tutmuş türkülerini ve Harput Musikisini yeni nesillere aktarmayı amaçlıyor. Türk halk sanatçısı, araştırmacı-yazar Aygün Çam yönetiminde çalışmalarını sürdüren koro, her hafta düzenli olarak bir araya geliyor.

Koro şefi Aygün Çam, "Bugün burada Fırat'ın Türküsü adlı koromuz için toplanmış bulunuyoruz. Koromuz 20'ye yakın gönüllü öğretmenden oluşan bir Türk halk müziği korosu. Gönüllü öğretmelerimiz ile birlikte bir karar aldık ve Fırat'ın Türküsü korosu adı altında yurttan sesler korosuna benzer bir şekilde Türk halk müziği ezgilerimizi öğrenmeye ve kısmen de olsa bu geleneksel halk müziği yapımızı, ezgilerimizi anlatmaya, aktarmaya yönelik bir takım çalışmalar yürütmekteyiz. Her haftanın belirli bir gününde toplanmaktayız ve burada özellikle TRT repertuvarında yer alan bölgemiz, Yukarı Fırat coğrafyasının eserlerini ve özellikle Elazığ iline ait Harput musikisi eserlerini hem kaybolmaması için hem de gelecek kuşaklara aktarılması noktasında türkülerimizi öğreniyoruz. Ayrıca öğretmenlik mesleğinin yoğun mesaisi içerisinde bir nebze de olsa stres atmış oluyoruz. Türkülerimizi öğrenmekle kalmayıp, onların hikayelerini ve bu türküleri kaleme ve notaya alan ozanlarımızı da tanımaya gayret etmeye çalışıyoruz" dedi.

Öğretmen Songül Ayna, koro çalışmalarının kendileri için büyük bir kültürel kazanım olduğunu belirterek, "Fırat'ın Türküsü Türk Halk Müziği Korosuna ilk günden beri devam ediyorum. Müziğin her türlüsü elbette güzeldir fakat Anadolu'nun her yöresinin çok muhteşem hikayelerle dolu eserlerini burada seslendirmek bize çok büyük bir güzellik katıyor. Burada olmaktan dolayı mutluyuz. Her hafta bir gün toplanıp, arkadaşlarla dolu dolu bir gün geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bağlama ve şelpe ustalığıyla koroya katkı sağlayan fizik öğretmeni Ertan Metin ise "9 yaşından beri bağlama çalıyorum. Kendimi bu alanda geliştirmek için elimden geldiği kadar birinci kaynaklara ulaşmaya çalışıyorum. Bu tür etkinliklere katıldığım zaman kendi yörem olan Elazığ türkülerine de çalışmış oluyorum. Aynı zamanda Tunceli, Sivas ve Bingöl yörelerine merak saldım" diye konuştu.

Koro üyelerinden Merve Akgün de çocuk yaşta TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Çocuk Korosunda eğitim aldığını kaydederek, "Koroya bugün katıldım. Müzik benim için çok önemli. Aslında çocukluğumdan beri benimle birlikte. 7 yaşında türkülerle tanıştım. Çocukluğumda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Çocuk Korosu'nda 3 sene eğitim aldım. Enstrüman çalışıyorum. Hocamızın da başlatmış olduğu korodan yeni haberdar oldum" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Elazığ, Kültür, Sanat, Yaşam, Müzik, Trt, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Elazığ'da Fırat'ın Türküsü Korosu Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 AK Parti’den Osman Gökçek’e kritik görev AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev
14:08 Erdoğan’ın masasındaki son anket Erdoğan'ın masasındaki son anket
13:37 Kürşad Zorlu, AK Parti’nin yeni MKYK listesinde yer aldı Kürşad Zorlu, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer aldı
12:38 Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı
11:27 AK Parti’de büyük değişim İşte MKYK listesindeki isimler AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
07:56 İstanbul’da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız
07:40 Trump, Moskova’ya gidecek mi İddialara yanıt verdi Trump, Moskova'ya gidecek mi? İddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 15:10:21. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Fırat'ın Türküsü Korosu Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.