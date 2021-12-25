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Elazığ'da şehidin adını taşıyan okulda, şehit için köşe yapıldı - Son Dakika

Elazığ'da şehidin adını taşıyan okulda, şehit için köşe yapıldı

25.12.2021 16:10

Elazığ'da şehidin adını taşıyan okulda, şehit için köşe yapıldı Elazığ'da Şehit Hasan Halit Küçük'ün adını taşıyan okulda şehit Hasan Halit Küçük için köşe yapıldı.

Elazığ'da şehidin adını taşıyan okulda, şehit için köşe yapıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da Şehit Hasan Halit Küçük'ün adını taşıyan okulda şehit Hasan Halit Küçük için köşe yapıldı.

Elazığ'da Şehit Hasan Halit Küçük Ortaokulu'nda, okulun da adını aldığı şehit polis Hasan Halit Küçük için yapılan köşenin açılışı gerçekleştirildi. Törene Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, sanatçı Ahmet Şafak, şehit yakınları, okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'ün konuşmasıyla başlayan tören İstiklal Marşı'nın okunması ve şehidin oğlu Recai Küçük'ün konuşmalarıyla devam etti.

Törende çok duygulandığını belirten Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, "Ben gözyaşı görünce çok dayanamıyorum. Gerçekten duygu yüklüyüm. Ben özelikle okulumuzda Halit Hasan Küçük Ortaokulunun yapmış olduğu bu güzel çalışmayı ilimize örneklik olduğu için emek ve katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Daha da güzelleri olur inşallah. Diğer okullarımıza da örneklik olacak. Ben Şehidimize ve Şehitlerimize rahmet diliyorum. Emeğinize ve yüreğinize sağlık" dedi.

Babasının izinden gittiğini aktaran şehit Halit Hasan Küçük'ün oğlu Recai Küçük ise "Atalarımız ömürden vazgeçilir, cihandan vazgeçilir ama Çanakkale'den vazgeçilmez demiştir. O şahadet şerbetini içmiş şehitlerimizi de anarak Sarıkamış, İnönü gibi bu güne kadar bu yurdu kurup bu bayrağı dikip esas bu vatanın sahibi olan atalarımızın ruhları şad olsun. O bayrağı korumak için o günden bu güne kadar verilen şehit ve gazilerimizin ruhları şad olsun. Yaşayan gazilerimize de rahim şifalar versin. Bir çocuk düşünün eline oyuncak silah almış. Öyle zaman geliyor ki bu çocuk hayatında silah almamasına rahmet Fethi Sekin amcası gibi o yoldan gidiyor. O şahadet şerbetini içiyor çocuklar eten bülbüller olacak. Böyle çocuklarımız varken biz bu ülke için hiç endişe etmiyoruz. Yabancılar bunu böyle bilsinler. Bizim TOMA'larımız vardır. Su sıkan, vatandaş o sudan kaçıyor ya. O kaçan vatandaşlar şort terlikle tank kovaladı. Yerine geldi helikopter yakalamaya çalıştı. Bütün dünya bir ders almasını dilerim. Bu ülkenin evladı olmaktan da gurur duyuyorum. Ben de her çocuk gibi babasını takip eden ve babasını örnek alan insanlardan olduğum için kendimle de gurur duyuyorum. Meslek hayatıma atılırken de polis okuluna girerken de babamdan öğrendiğim hal ve hareketleri kendime ideoloji edindim. Yukarıya baktım Allah'tan başka kimseye kulluk, devletten başka kimse kölelik etmeyeceğim dedim. Meslek hayatımın da sonuna geldim. Duygu yüklüyüm şuan sayamıyorum herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Elazığ'da şehidin adını taşıyan okulda, şehit için köşe yapıldı
Elazığ'da şehidin adını taşıyan okulda, şehit için köşe yapıldı
Elazığ'da şehidin adını taşıyan okulda, şehit için köşe yapıldı

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milli eğitim bakanlığı, Elazığ, Polis, Şehit, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Elazığ'da şehidin adını taşıyan okulda, şehit için köşe yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da şehidin adını taşıyan okulda, şehit için köşe yapıldı - Son Dakika
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