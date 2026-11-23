Annesine baston yapmak için 3 yıl önce ahşap oyma sanatına başlayan 59 yaşındaki emekli jandarma astsubay Yüksel Şahin, zamanla kendisini geliştirerek hazırladığı eserleri hem Avrupa'ya hem de devletin önemli isimlerine ulaştırmayı başardı. Kendi atölyesini de açan Şahin, kursiyerlerine eğitim vererek ahşap oyma sanatını farklı insanlara öğretmeye devam ediyor.

Anadolu'nun köklü el sanatlarından biri olan ahşap oymacılığı, sabır ve el becerisi gerektiren yapısıyla günümüzde de yaşatılmaya devam ediyor. Geçmişte cami, konak ve saray süslemelerinde önemli bir yer tutan bu sanat, son yıllarda küçük atölyeler ve hobi kursları aracılığıyla yeniden ilgi görüyor. Bu sanata gönül veren isimlerden biri olan 59 yaşındaki emekli jandarma astsubay Yüksel Şahin de 3 yıl önce annesine baston yapmak amacıyla ahşap oymacılığına yöneldi. Baston yapımı sırasında el becerisini keşfeden Şahin, kısa süreli bir eğitim alarak kendisini geliştirdi ve farklı eserler üretmeye başladı. Zamanla çalışmalarını Avrupa'ya ve devletin önemli isimlerine kadar ulaştıran Şahin, kendi atölyesini de açtı. Bir yandan yeni eserler üretmeye devam eden Şahin, diğer yandan kursiyerlerine eğitim vererek ahşap oyma sanatını farklı insanlara öğretiyor.

Ahşap oyma sanatındaki deneyimlerini aktaran Yüksel Şahin, özellikle Türk-İslam sanatı ve Selçuklu dönemi eserlerinden ilham aldığını söyledi. Ahşap oymacılığının kendisine sabretmeyi öğrettiğini belirten Şahin, eserlerinin Almanya, Fransa, ABD ve Avustralya gibi ülkelere ulaştığını ifade etti. Şahin, en büyük hedefinin ise öğrencileriyle birlikte yurt içinde ve yurt dışında sergiler açmak olduğunu dile getirdi.

"Annem için yaptığım bastonla ahşap oyma sanatına başladım"

Ahşap oyma sanatına nasıl başladığını anlatan Yüksel Şahin, "Ebediyete irtihal eden kıymetli annem, bir rahatsızlığı nedeniyle kendisine önerilen bastonu kullanmıyordu. Bu sebeple bende kendisine bir baston yapma fikri doğdu. Bastonu yaptım ve çok güzel bir sonuç aldım. Ahşabın bende derin hisler oluşturduğunun farkına vardım. Bunun üzerine ahşap oymayla ilgili bilgiler toplamaya ve araştırmalar yapmaya başladım. Yurt dışında da birçok ülkeye seyahatlerim oldu. Ancak benim ilgimi çeken hep Türk-İslam sanatı, özellikle de Selçuklu dönemi oldu. Selçuklu sanatıyla ilgili çalışmalar yapmaya gayret gösterdim. Yarı heykel formundaki rölyefler daha çok hoşuma gitti. Düz çalışmalar yerine derinlik hissi oluşturacak, perspektif içeren eserler üzerinde çalışmaya yöneldim" dedi.

Eski ahşapları yeniden değerlendirmekten büyük keyif aldığını söyleyen Şahin, "Özellikle ceviz çeyiz sandıkları çok ilgimi çekiyordu. Onlardan küçük objeler yapmak ve bu ahşapları yeniden hayata döndürmek benim için büyük bir keyifti. Selçuklu ve İlhanlı dönemlerinden kalan eserler de ilgimi çekiyordu. Bu yönde ilerlemeye gayret ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ahşap oymacılığı bana sabretmeyi öğretti"

Ahşap oyma sanatının kendisine sabretmeyi öğrettiğini belirten Şahin, "Daha önceden biraz asabiyet vardı bende. Ahşap oymacılığı sayesinde bundan da sıyrıldım. Sabretmeyi, geri durmayı ve beklemeyi öğrendim. Jandarma teşkilatında 26 yıl görev yaptım ve jandarma astsubayı olarak emekli oldum. Mesleğimden edindiğim problem çözme ve planlı çalışma alışkanlıklarını ahşap oyma sanatında da kullanıyorum. Bu sanat bana büyük bir rahatlık sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Osmanlı devlet armasındaki tahribat beni çok üzdü"

Edirne ziyaretinde gördüğü Osmanlı devlet armalarından etkilendiğini ifade eden Şahin, "Edirne Selimiye Camii'ni ziyaret etmek istedim. O sırada restorasyon çalışmaları vardı ancak açık hava müzesinde mermere işlenmiş iki Osmanlı devlet arması gördüm. Birinin düşman askerleri tarafından tahrip edildiğini, üç hilal ve ay yıldız yerine haç işareti konulduğunu gördüm ve çok üzüldüm. Bize hep Türk-İslam vandalizminden söz ettiler ama asıl vandalizmi onlar yapmışlar. Emperyalistler gelip ülkemizi işgal etmeye kalkmışlar ve bizim için kıymetli olan şeyleri tahrip etmişler. Bunun üzerine bende bir fikir oluştu. Böyle bir eser yapmayı hep düşünüyordum. Şu anda ikincisini yapmaya başladım" dedi.

"Bir çalışmam yaklaşık 3-3,5 ay sürüyor"

Eserlerini büyük bir titizlikle hazırladığını söyleyen Şahin, "Bu çalışma, kendisi şair, yazar ve Osmanlı Marşı'nın yazarı olan orman endüstri mühendisi bir abimizin talebi üzerine ortaya çıktı. Çalışmalarımı çok beğenmiş ve 'Yapar mısın?' diye sormuştu. Böyle bir çalışmam yaklaşık 3-3,5 ay sürüyor. Yoğun bir çalışma gerektiriyor. Aceleye getirilecek bir iş değil çünkü işin ruhunu kaybetmek istemiyorum. Olması gerektiği şekilde yapmaya çalışıyorum. Şu anda ıhlamur ağacına, 80'e 67 santimetre ölçülerinde ve yaklaşık 7-8 santimetre kalınlığında derin oyma tekniğiyle çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Ruh halinin çalışmalarına da yansıdığını belirten Şahin, "Moralsiz olduğumda veya beni üzen, kıran insanlar olduğunda çok hızlı çalıştığımı fark ettim. İnsanlarla iletişimim iyi olduğunda veya güzel haberler aldığımda da çok güzel işler çıkardığımı gördüm. İşin kaba aşamalarında moralsizliğimi gidermek için tokmağa sert vurmayı, keskin ve büyük ıskarpelalarla çalışmayı seviyorum. Yaptığım işten büyük keyif alıyorum" dedi.

"En büyük hedefim yurt içinde ve yurt dışında sergiler açmak"

Eserlerinin dünyanın birçok ülkesine ulaştığını ifade eden Şahin, "Bugüne kadar yaptığım eserlerden Almanya, Avustralya, Fransa, Amerika ve Belçika gibi ülkelere gidenler oldu. Şu anda koleksiyoner bir arkadaşımız yaptığım eserleri topluyor. Eserlerimin farklı ülkelerde bulunması benim için büyük bir keyif. En büyük hedefim ise yurt içinde ve yurt dışında kişisel sergiler açmak. Kendi eserlerimle öğrencilerimin çalışmalarını aynı platformda sergilemek benim için büyük bir mutluluk olacak" şeklinde konuştu.