Emekli madenci Halit Kaya'nın resim sergisi Maden Müzesi'nde açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Emekli madenci Halit Kaya'nın resim sergisi Maden Müzesi'nde açıldı

Emekli madenci Halit Kaya\'nın resim sergisi Maden Müzesi\'nde açıldı

Zonguldak'ta yaşayan emekli madenci Halit Kaya'nın maden ocağının zorlu çalışma koşullarını anlattığı resimlerden oluşan sergi, Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'nde ziyaretçilere açıldı. Kaya, madencileri ve maden ocaklarını konu alan resimlerinin madenciler tarafından da ilgiyle karşılandığını belirtti.

18.05.2024 15:45
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Zonguldak'ta yaşayan emekli madenci Halit Kaya, maden ocağının zorlu çalışma koşullarını çizdiği resimlerle anlattı.

Devrek ilçesinde ikamet eden 69 yaşındaki Kaya'nın madencileri ve maden ocaklarını konu alan 11 resminin yer aldığı sergi, "Müzeler Günü" dolayısıyla "Avrupa Endüstri Mirası Rotası" üyesi olan, Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'nde açıldı.

Ziyaretçiler tarafından beğeni toplayan sergi, 20 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Halit Kaya, gazetecilere, dedesinin maden şehidi olduğunu, babasının da madenci olduğu söyledi.

Evlerinde her zaman maden hikayeleri anlatıldığını belirten Kaya, "Bu da bana sirayet etti. Bunu bir görev olarak bildim. Madenci resimlerine başladım. Madencilik meşakkatli bir meslek. Kazaları, göçükleri, grizuları olan bir şey. Resimlere yansıtmaya çalıştım. Hala da resimlere devam ediyorum. En büyük hayalim maden resimlerini maden kazalarının olduğu şehirlerde sergilemek." diye konuştu.

Kaya, madencileri ve madenciliği anlatan resimlerinin Maden Müzesi'nde sergilenmesinin kendisini ayrıca mutlu ettiğini dile getirerek, bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Maden Müzesi'ni madencilerin de ziyaret ettiğini aktaran Kaya, "Onlar resimlere bakınca kendilerini buluyorlar." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Emekli madenci Halit Kaya'nın resim sergisi Maden Müzesi'nde açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emekli madenci Halit Kaya'nın resim sergisi Maden Müzesi'nde açıldı - Son Dakika
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