Emet\'te Cevizdere Zaferi\'nin 104. yıl dönümü etkinlikleriı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Cevizdere Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir anma programı düzenlendi.

Program, Cevizdere Şehitleri Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Törene Kaymakam Mehmet Alperen Başkapan, Belediye Başkanı Mustafa Koca ve Emet Cevizdere Araştırma Derneği Başkanı Ali Duyan katıldı. Protokol üyeleri tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programın devamında şehitlik alanında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından tüm şehitler için dua edildi.

Duygusal anların yaşandığı programda, vatan uğruna can veren kahramanlar bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı. - KÜTAHYA