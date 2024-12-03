Engelleri Aşan Aşk: Şenlikoğlu Çifti

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Giresun'da bedensel engelli Necati ve Arzu Şenlikoğlu Demir çifti, hayatta karşılaştıkları zorlukları birbirlerine duydukları sevgiyle aşıyor.

Necati Demir 34 yıl önce iş kazası, eşi Arzu Şenlikoğlu Demir ise çocukken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yürüme yetisini kaybetti.

Yakınları aracılığıyla tanışan çift, 2006 yılında evlenerek Dereli ilçesinde yaşamaya başladı.

Necati Demir'in emekli maaşı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sağladığı evde bakım hizmeti geliriyle geçimini sağlayan çift, 14 yıl önce tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi oldu.

Biri kız diğeri erkek ikiz çocuklarını kucaklarına almalarıyla daha da kenetlenen çift, engellerine aldırmayarak mutlu bir hayat sürüyor.

59 yaşındaki Necati Demir, AA muhabirine, 1990'da yurt dışında geçirdiği iş kazası sonucu bedensel engelli kaldığını söyledi.

Eşiyle yakınları aracılığıyla tanıştığını anlatan Demir, "Hayatta mutluluğu evliliğimde buldum. Birbirimiz sayesinde hayata daha iyi tutunduk. Daha fazla umut bağladık. Bu şekilde devam ediyoruz hayatımıza." dedi.

Demir, 14 yıl önce çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Mutluluğumuz çocuklarımızla daha da arttı. Çocuklarımızı da sevgiyle yetiştirdik. Mutluluğumuzun bir parçası da çocuklarımız oldu." diye konuştu.

Gündelik hayatta eşine elinden geldiğince yardım etmeye çalıştığını belirten Demir, "Hanımım günlük evin işleri ve çocuklarla ilgileniyor. Evin her işini o yapıyor. Ben de kendisine elimden geldiğimce yardım ediyorum." dedi.

"Hayata ne kadar çok tutunabilirsek o kadar çok güçlü olabiliriz"

44 yaşındaki Arzu Şenlikoğlu Demir ise hayatın zorluklarını eşiyle birlikte aştıklarını ifade etti.

Anne olmanın mutluluğunu artırdığını dile getiren Demir, "Çocuklarımız da doğdu çok şükür. İkizlerim var ve onları büyüttük. Eşim bana çok destek oluyor." diye konuştu.

Engellilere tavsiyelerde bulunan Demir, "Öncelikle kendilerine güvensinler. Engelli olmak, kendinizi bir şeylerden kısıtlamak olmamalıdır. Hayata ne kadar çok tutunabilirsek o kadar çok güçlü olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Demir ailesini evlerinde ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, çiftin yaşantılarıyla örnek teşkil ettiğini belirterek, "Hikayelerini duyduğumuzda çok heyecanlandık ve aileyi ziyaret etmek istedik. İki de çocukları olduğunu ve onları çok iyi yetiştirildiklerini gördük. Birbirine hayat boyu omuz vererek, destek olarak bu güzel yuvayı canlı tutup sürdürmüş olmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum." dedi.