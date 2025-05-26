Engelli Öğrencilere Üniversite Eğitimi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Engelli Öğrencilere Üniversite Eğitimi

26.05.2025 11:42
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Erzincan'da 40 engelli öğrenci, 10 haftalık eğitimle üniversiteli oldu, sosyal etkinliklere katıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şubesi ekiplerinin desteğiyle 40 engelli öğrenci, "Bizim Çocuklar Projesi" kapsamında 10 haftalığına "üniversiteli" oldu.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hayata geçirilen "Bizim Çocuklar Projesi" ile kentteki 40 engelli öğrencinin üniversite eğitimi alması için polisler çalışma yaptı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ile yapılan görüşmeler sonucunda, özel gereksinimli öğrenciler için 10 haftalık bir eğitim programını kapsayan protokol imzalandı.

Polisler, Sümer ve Milli İrade Özel Eğitim Kurumu'nda bulunan 40 engelli öğrenciyi her hafta uzmanlar gözetiminde ekip araçlarıyla alarak fakülteye taşıyor.

Kampüste üniversite öğrencileriyle iletişim kurup kaynaşmaları sağlanan engelli çocuklar, kampüsteki birçok etkinliğe de katılıp sosyalleşiyor.

"Üniversite mezunu yapmayı hedefliyoruz"

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Başkomiser Ziya Öksüz, AA muhabirine, çocuk ve gençlerin yanında olmaya, hayat ve kalplerine dokunmaya devam ettiklerini söyledi.

Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde ÇOGEP kapsamında çocuklar ile gençlerin kişisel ve eğitimsel desteklerini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Öksüz, şöyle konuştu:

"Program kapsamında çocuk ve gençlerin kişisel, eğitimsel desteklerini sağlayarak onların topluma faydalı birey haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bugün burada proje kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile beraber özel gereksinimli çocuklarımızın hayatlarına ve hayallerine dokunuyoruz. Onlara 10 haftalık bir program çerçevesinde üniversite eğitimi aldırdık. Mezuniyet hazırlıklarını da yapıyoruz. Projemiz kapsamında Sümer ve Milli İrade Özel Eğitim Kurumu toplam 40 öğrencimizi iki dönem halinde üniversite mezunu yapmayı hedefliyoruz."

"Öğrencilerle banklarda oturdular, sohbet ettiler ve şarkı söylediler"

EBYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Proje Yürütücüsü Öğretim Üyesi Çiğdem Kaya Bağdaş ise engelli çocukları kampüslerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu interaktif sınıflarda quilling (kağıt kıvırma sanatı) ve bardak ritmi çalışmalarını daha çok çalıştık. Bunun dışında yine kampüs yerleşkesindeki fidan dikme ve müzik etkinliklerine de katılım sağladık. Özel gereksinimli çocuklarımız yemek sırasına girdiler. Yemekhaneye giderken dışarıdaki öğrenci arkadaşlarla banklarda oturdular, sohbet ettiler ve şarkı söylediler. Bu etkileşim onların hayatında iz bırakacak bir etkileşim oldu." dedi.

Bağdaş, "Üniversite kampüsü içerisinde belki de onların hayatlarında çok uzak bir yerde olan bir anıyı anlamlandırmış olduk. On hafta sonrasında biz diğer öğrencilerimiz gibi bir mezuniyet ile öğrencilerimizin bu sürecini tamamlamayı hedefliyoruz. Cübbelerini giyerek keplerini atacaklar ve başarı belgeleri ile bu projeyi sonlandıracaklar." diye konuştu.

Engelli Nursima Karababa da polisler sayesinde üniversitede okuduklarını belirterek, cübbe giyip kep atarak mezun olacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Engelli Öğrencilere Üniversite Eğitimi - Son Dakika

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