Engelliler Günü Urla\'da Kutlandı

Kültür Sanat

Türk Kızılay, Dünya Engelliler Günü'nü İzmir'in Urla ilçesinde 30 engelli bireyin sahne aldığı "Gül Çocuk Güldür Çocuk El Ele Engelleri AŞ Çocuk" müzikaliyle kutladı.

Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde Türk Kızılay Urla Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte kentin farklı ilçelerinde gelen engelli bireyler Pikap Orkestrası eşliğinde 70'li ve 80'li yılların popüler şarkıcılarını sahnede canlandırdı.

Engelli bireylerin sahnede giydikleri kıyafetleri Türk Kızılay Kadın Urla gönüllüleri tarafından sıfır atık prensibiyle dikildi.

Etkinlikte bu yıl Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca Antalya'da düzenlenen bünyesindeki Trisome Oyunları'nda ritmikte podyuma çıkarak 3 bronz madalya kazanan milli sporcu Selin Durgut da jimnastik gösterisi yaptı.

Türk Kızılay Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık, AA muhabirine, engelli bireylerin topluma kazandırılarak sosyalleşmesi için önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Saltık, "Türk Kızılay Urla Şubesi olarak 2015 yılından bu yana ilçede önemli projelere imza attıklarını söyledi. Hayata Bağlan Projesi uzun soluklu olduğu için verimli bir proje oldu. Proje genelinde engelli çocuklarını el sanatları kursları alıyorlar, basketbol kursu alıyorlar. Çocuklarımızı hayatın içine sokarak kaynaşmalarını sağlıyoruz. Türk Kızılay olarak böyle bir çalışma yaptığımız için mutluyuz." dedi.

Milli sporcu Selin Durgut da böyle özel bir gecede sahnede gösteri yapacağı ve kantocu Nurhan Damcıoğlu'nu canlandıracağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Türk Kızılay Urla Şubesi Gönüllüsü olan Fatma Durgut ise kızıyla gurur duyduğunu, Türk Kızılay Urla Şubesinin yaptığı her zaman yanlarında olduğunu kaydetti.