Erbaş: Mazlumun Yanında, Zalimle Mücadelede Ecdadımızın İzindeyiz - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erbaş: Mazlumun Yanında, Zalimle Mücadelede Ecdadımızın İzindeyiz

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Diyanet Başkanı Erbaş, ecdadın mazlumların yanında, zalimlere karşı durduğunu vurguladı.

12.12.2024 21:35
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Asırlar boyunca bizim ecdadımız mazlumun yanında zalimin karşısında olmuştur"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Asırlar boyunca bizim ecdadımız mazlumun yanında zalimin karşısında olmuştur. Mazlum kim olursa olsun yine onun inancına ırkına mezhebine bakmadan hep mazlumun yanında olmuş bizim ecdadımız" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 90 bin camide yatsı namazından önce soykırıma maruz kalan Filistin halkı ve tüm mazlumların kurtuluşu için dualar edildi. Düzenlenen dua etkinliği kapsamında Ankara'da bulunan Hacı Bayram Veli Camii'nde de bir dua yapıldı. Bu dua etkinliğine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı.

"Asırlar boyunca bizim ecdadımız mazlumun yanında zalimin karşısında olmuştur"

Çeşitli sebeplerle camilerde programlar yapıldığını belirten Erbaş, "Bugün de burada ve ülkemizin 90 bin camisinde, çoluk çocuk ailemizle beraber buluşuyoruz. Gazze'ye unutmadığımızı Filistin'i unutmadığımızı bunu yeniden hem kalbimizde hem yanımızda canlandırmak için Hacı Bayram Veli Camii'ndeyiz. Hem Kuran'da hem hadislerde Peygamberimizin hayatında Müslümanlar olarak birlik beraberlik için mazlumun yanında olmamız gerektiğini anlıyoruz, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Asırlar boyunca bizim ecdadımız mazlumun yanında zalimin karşısında olmuştur. Mazlum kim olursa olsun yine onun inancına, ırkına, mezhebine bakmadan hep mazlumun yanında olmuş bizim ecdadımız. Bugün bizde onların yolundan yürümeye devam ediyoruz. Zalimler mazlumların bedduaları onları akıtmış oldukları kanda geçmiş asırlarda nasıl boğdu ise yine boğacak inşallah. Dualarımızın kabul olmadığını düşünmeyin. Hem maddi olarak yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Hem de boykotumuzu yapmaya devam edeceğiz. Bakıyoruz dualarımızın kabul olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ecdadımızın yolunda çalışmalarımızı devam ettirmemiz lazım"

Daha önce Müslümanların onlara zulmedenlerden nasıl kurtulduğuna bakılması gerektiğine dikkati çeken Erbaş, "Bunun için müminlerin güçlerini birleştirmesi lazım. Müslümanların güçlerini birleştirmesi lazım. Bundan 100 sene önce buna ne kadar muhtaç isek bugün de muhtacız. Fitneden uzak hareket etmemiz lazım. Önce kendi içimizde millet olarak hepimiz fitneden uzak tefrikadan uzak bir şekilde ecdadımızın yolunda çalışmalarımızı devam ettirmemiz lazım. Yeter ki biz gayret edelim dualarımıza devam edelim. Rabbimiz karşılığını verecektir. Hiçbir dua karşılıksız kalmaz. Duaya devam etmemiz lazım ne zaman kabul olunacağını bilemeyiz belki hemen evet belki yarın belki yarından da yakın belki öbür gün yapılan dualar kabul olur. Onun için başta Filistin Gazze olmak üzere dünya mazlumları için Suriye'de Suriye'nin şehirlerinde sıkıntı yaşayan milyonlarca kardeşlerimiz var. Evlerine barklarına kavuştular ama evleri yıkılmış. Çadırlarda yaşayan milyonlarca Müslüman var. Onların bir an önce yuvalarına kavuşması için dua edelim. Dünyadaki bütün zalimlerinin bu zulümleri durması için dua edelim" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın konuşmasının ardından dua edildi ve Yatsı namazı kılındı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Ali Erbaş, Filistin, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erbaş: Mazlumun Yanında, Zalimle Mücadelede Ecdadımızın İzindeyiz - Son Dakika

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